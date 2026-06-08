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Nueva reforma fiscal panameña afectaría a grupos empresariales y familiares costarricenses

Impuesto del 15% sobre rentas pasivas y nuevos requisitos de sustancia implicarían un costo de operación importante para actuales estructuras de costarricenses

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Por Randall Oquendo
Bandera de Panamá sobre monedas apiladas
A partir del periodo fiscal 2027, las entidades constituidas en Panamá que pertenezcan a grupos multinacionales y reciban dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, renta de capital mobiliario e inmobiliario, entre otras de fuente extranjera, deberán demostrar sustancia económica real. (Shutterstock/Imagen)







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