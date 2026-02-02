Empresarios y sectores productivos llaman a Laura Fernández a priorizar la democracia y el desarrollo

La CICR, Uccaep y la Fundación Costa Rica Canadá instan a la presidenta electa, Laura Fernández, a fortalecer la democracia, el empleo y la infraestructura.

Los sectores empresariales y productivos hicieron un llamado a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, para que priorice el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo del país durante los cuatro años de su próximo gobierno.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) felicitaron a Laura Fernández por el resultado obtenido en la primera ronda electoral, mediante comunicados de prensa divulgados este martes.

En sus pronunciamientos respectivos, la CICR y Azofras insistieron a la nueva administración y a la Asamblea Legislativa a avanzar en una agenda de competitividad, en un contexto nacional complejo y cambiante. Asimismo, propiciaron la aprobación de proyectos que se han mantenido a la espera de un avance en la corriente política.

“Tenemos la plena convicción de que, junto con este nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa, el país podrá avanzar de manera decidida en la agenda de competitividad, abordando retos prioritarios como la inseguridad, la infraestructura, el talento humano y la necesidad de fortalecer nuestra matriz limpia de generación eléctrica mediante inversión privada”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias.

Además, la organización reconoció la estabilidad democrática del país y felicitó al electorado por su compromiso cívico y participación en las urnas.

Por su parte, tanto la Uccaep como Azofras destacaron la importancia del proceso democrático, mientras que la Uccaep también subrayó el respeto a la institucionalidad y la labor del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Jorge Luis Araya, director ejecutivo de Uccaep

Asimismo, señaló que el sector productivo está dispuesto a aportar propuestas y soluciones para enfrentar los principales desafíos nacionales, fomentar la confianza, la inversión y el desarrollo sostenible.

“Desde UCCAEP reiteramos nuestra plena disposición a trabajar de manera articulada y constructiva con el futuro gobierno de la Sra. Presidenta Fernández Delgado, con el objetivo común de fortalecer la democracia, impulsar la competitividad del país, generar empleo formal y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses”, destacó Maritza Hernández, presidenta de Uccaep.

En el caso de Crecex, la agrupación identificó cuatro desafíos clave para Fernández: facilitar el comercio y simplificar trámites; fortalecer infraestructura y logística para competir en rapidez; reducir el costo país y mejorar el clima de negocios; e impulsar una inserción estratégica en la economía global, junto con mayor seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro.

“Costa Rica debe fortalecer su propuesta de valor y convertir su estabilidad democrática en resultados concretos: más productividad, más eficiencia, más empleo formal y más bienestar”, sostuvo la Cámara.

Fundación Costa Rica Canadá: priorizar vivienda

La Fundación Costa Rica Canadá también felicitó a Laura Fernández y subrayó la necesidad de unir al país e incorporar el tema de vivienda en la agenda política del próximo gobierno.

“La Fundación confía en que la agenda de Vivienda ocupe un lugar prioritario dentro de las políticas públicas venideras. Miles de familias que hoy carecen de una casa digna necesitan condiciones reales para avanzar, estabilizarse y mejorar su calidad de vida”, detalló la Fundación.

Asimismo, reiteró su disposición de trabajar de forma coordinada con las autoridades para impulsar soluciones sostenibles para el país.