Empresarios y sectores productivos llaman a Laura Fernández a priorizar la democracia y el desarrollo

Empresariado destacó el papel del Tribunal Supremo de Elecciones y la participación electoral registrada.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, Laura Fernández y una bandera de Uccaep
La CICR, Uccaep y la Fundación Costa Rica Canadá instan a la presidenta electa, Laura Fernández, a fortalecer la democracia, el empleo y la infraestructura. (Archivo LN/Archivo LN)







Arianna Villalobos Solís

