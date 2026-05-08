Economía

Empresa representada por primo de Bukele obtiene beneficio fiscal para operar en zona franca en Costa Rica

Administración le otorgó beneficios fiscales a AMPO RZF. Compañía invertirá $100.000 y contratará 13 personas, según decreto ejecutivo

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Inauguración del puente de Río Barranca Puntarenas
La inversión de la empresa representada por un primo de Bukele se efectuará en Barranca, Puntarenas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nayib BukeleComexRodrigo Chaveszona francaAMPO RZF
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.