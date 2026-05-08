Empresa representada por primo de Bukele obtiene beneficio fiscal para operar en zona franca en Costa Rica

La inversión de la empresa representada por un primo de Bukele se efectuará en Barranca, Puntarenas.

La empresa AMPO RZF Sociedad Anónima, cuyo gerente es el costarricense Nayib Humberto Bukele Handal, primo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo el beneficio para operar bajo el régimen especial de zona franca en Barranca, Puntarenas.

El gobierno le aprobó, desde el 7 de agosto de 2025, el derecho de obtener incentivos fiscales. El decreto ejecutivo correspondiente se publicó en el diario oficial La Gaceta el 7 de mayo.

La inversión será de $100.000 y existe un compromiso para abrir 13 puestos de empleo.

La sociedad de Bukele Handal, al estar ubicada fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), gozará de 12 años de exoneración del impuesto sobre la renta y otros seis años de exención al 50% de este mismo tributo, según el decreto.

La autorización fue firmada por los entonces viceministro de la Presidencia, Jorge Enrique Rodríguez Bogle; el mandatario Rodrigo Chaves Robles, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

En el decreto, se detalla que la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) recomendó el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la empresa representada por Bukele Handal.

La Nación consultó a Procomer cuándo se presentó la petición de operación bajo el régimen especial y por qué el acuerdo se publicó nueve meses después de aprobado. La Promotora informó que responderán las consultas la próxima semana.

Condiciones y obligaciones

La empresa se comprometió a alcanzar una inversión de $100.000 al 28 de mayo de 2028.

“La empresa beneficiaria se obliga a realizar y mantener los niveles de inversión, empleo y sus fechas de cumplimiento (...). Este porcentaje (de inversión) será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas y conforme con la información suministrada en el informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo”, se indica en el decreto ejecutivo.

Además, la compañía acordó contratar de manera directa a 13 personas a tiempo completo, al cierre de este año, para brindar servicios administrativos de oficina en áreas como contabilidad, logística, cobro y compras, facturación, tesorería, recomendación y colocación de personal, entre otros.

“La empresa gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene”, se especifica en el acuerdo.

Procomer será la encargada de vigilar que AMPO RZF cumpla con los niveles de empleo e inversión pactados con la compañía.

El decreto estable que, en caso de incumplimiento de los niveles mínimos de inversión, el Poder Ejecutivo podrá revocar el régimen a la empresa.

Adicionalmente, la firma estará obligada a suministrar información para la supervisión y control de los incentivos fiscales a Procomer, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Hacienda.

También, debe inscribirse ante la Dirección General de Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pasos que ya cumplió, según corroboró La Nación, además de estar autorizada para ser auxiliar de la función pública en la Dirección General de Aduanas.

La sociedad no podrá desarrollar actividades en áreas bancarias, financieras, aseguradoras, servicios profesionales, extracción minera, exploración o extracción de hidrocarburos, producción o comercialización de armas y municiones.

Según el acuerdo ejecutivo, Bukele Handal aceptó las exclusiones dictadas.