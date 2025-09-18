Empresa internacional invierte $2 millones en nuevas tecnologías en Costa Rica y trae equipos únicos

IPM integró tecnología 3D y creó empleos con inversión de $2 millones para ampliar su capacidad en Alajuela.

International Precision Molds S.A. (IPM) destinó $2 millones en un nuevo plan de modernización tecnológica que permite a la compañía aumentar su capacidad instalada en Costa Rica, según informó la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

La empresa, ubicada en el Parque Industrial Indupark en Alajuela, se especializa en moldes de inyección y herramientas de alta precisión. La inversión incluyó equipos de última generación, como una impresora 3D de metal que facilita la creación de cavidades y canales con enfriamiento conformal.

Según comentó Procomer, esta tecnología busca reducir los tiempos de los ciclos de producción, mejorar el control térmico de los moldes y elevar la calidad de los productos finales, especialmente para sectores como el médico, electrónico y aeroespacial.

De acuerdo con Jack Bankier, director ejecutivo de IPM, los nuevos equipos permiten ofrecer soluciones más precisas a la industria nacional e internacional, reforzando su competitividad y la de sus clientes.

La implementación de este proyecto también implicó la creación de nuevos puestos de trabajo en áreas como ingeniería, mecánica de precisión y tool making.

Laura López, gerente general de Procomer, indicó que esta inversión posiciona a las empresas costarricenses como referentes tecnológicos capaces de responder a los estándares del mercado global. También destacó que iniciativas como esta fortalecen la red de proveedores locales y consolidan encadenamientos de alto valor.

Para mostrar sus nuevas capacidades, IPM organizará un “Open House” el viernes 26 de setiembre de 2025, al que asistirán representantes e ingenieros de empresas locales que trabajan con procesos de inyección de plástico, principalmente del sector médico y electrónico.

La promotora informó que, actualmente, el 98% de las exportaciones de IPM tienen como destino el mercado estadounidense. La empresa atiende tanto a clientes con operaciones en Costa Rica como en el exterior.

