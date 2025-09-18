Economía

Empresa internacional invierte $2 millones en nuevas tecnologías en Costa Rica y trae equipos únicos

International Precision Molds S.A. busca acortar tiempos de producción y mejorar calidad con equipos únicos en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
IPM integró tecnología 3D y creó empleos con inversión de $2 millones para ampliar su capacidad en Alajuela.
IPM integró tecnología 3D y creó empleos con inversión de $2 millones para ampliar su capacidad en Alajuela. (Procomer/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaProcomerIPM
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.