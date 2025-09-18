Economía

Empresa costarricense de manufactura médica abre nueva planta en República Dominicana

ITEK llevará su modelo de manufactura médica a República Dominicana con una planta que promete empleo, innovación y expansión regional

Por Silvia Ureña Corrales
ITEK abrirá una nueva planta en República Dominicana en 2026, con 200 empleos y enfoque en manufactura médica y servicios integrales.
Empresa de Costa Rica abrirá una nueva planta en República Dominicana en 2026, con 200 empleos y enfoque en manufactura médica y servicios integrales. (Cortesía /Cortesía)







