Empresa costarricense de manufactura médica abre nueva planta en República Dominicana

Empresa de Costa Rica abrirá una nueva planta en República Dominicana en 2026, con 200 empleos y enfoque en manufactura médica y servicios integrales.

La empresa costarricense ITEK, especializada en soluciones de manufactura para la industria de dispositivos médicos y tecnología, anunció su expansión a República Dominicana, donde abrirá una nueva planta con la proyección de generar entre 150 y 200 empleos durante los primeros tres años.

Actualmente, ITEK opera desde Zona Franca La Lima (ZFLL) en Cartago bajo el modelo de Manufactura como Servicio.

LEA MÁS: Gigante de dispositivos médicos se consolida en Costa Rica: 1.800 productos y 10.000 empleos

La compañía brinda servicios de fabricación, cadena de suministro y cumplimiento normativo. Con esta expansión, planea iniciar operaciones en el primer trimestre de 2026 en la Zona Franca de San Isidro, en Santo Domingo.

La decisión de expandirse responde a la estrategia de consolidar un corredor de manufactura de clase mundial.

Según la empresa, esta nueva sede permitirá ofrecer una plataforma de nearshoring más robusta y diversa, optimizará los procesos logísticos y facilitará la escalabilidad de producción para compañías del sector salud.

La nueva planta iniciará con una infraestructura de 1.500 metros cuadrados, y ofrecerá servicios integrales de manufactura, ensamblaje de dispositivos médicos y cadena de suministro, replicando los estándares de calidad de la sede en Costa Rica.

A lo largo de 10 años, ZFLL ha generado más de 8.500 empleos directos, atraído inversiones superiores a $1.186 millones y desarrollado 257.000 metros cuadrados de infraestructura. Actualmente alberga a 17 empresas multinacionales de seis países distintos.

LEA MÁS: Municipalidad de San José lanza plaza con salario de ¢2,9 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar