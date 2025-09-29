Economía

Empresa estadounidense duplicará su producción en Costa Rica con nueva planta en Heredia

La planta de Prent se ubicará en el proyecto Savia y comenzará operaciones en 2027 con tecnología especializada en termoformado médico

Por Damián Arroyo C.
Prent ampliará su operación en Costa Rica con una nueva planta que duplicará su capacidad y generará hasta 40 empleos.
Prent ampliará su operación en Costa Rica con una nueva planta que duplicará su capacidad y generará hasta 40 empleos.







Damián Arroyo C.

