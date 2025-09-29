Empresa estadounidense duplicará su producción en Costa Rica con nueva planta en Heredia

Prent ampliará su operación en Costa Rica con una nueva planta que duplicará su capacidad y generará hasta 40 empleos.

La empresa estadounidense Prent Corporation anunció la construcción de una nueva planta de manufactura en Heredia, con la que duplicará su capacidad de producción en Costa Rica y generará entre 30 y 40 nuevos empleos especializados en manufactura avanzada.

El nuevo edificio tendrá una extensión de 4.500 m² y se ubicará en el proyecto de uso mixto Savia, donde se iniciará formalmente la operación de Zona Franca de ese desarrollo inmobiliario.

La planta comenzará operaciones a mediados de 2027. El proceso de contratación iniciará tres o cuatro meses antes de la inauguración, según informó la compañía.

Tecnología avanzada y expansión estratégica

Prent, con más de diez años de operar en Costa Rica, planea incorporar en esta nueva instalación su versión más avanzada de máquinas termoformadoras, diseñadas y fabricadas internamente.

También contará con espacios adicionales de almacenamiento y un cuarto limpio de clase 7, lo cual fortalecerá su capacidad de respuesta al sector de dispositivos médicos.

Desde su sede en la Zona Franca Zeta, Prent consolidó su operación como la octava inversión greenfield global de la firma.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, expresó que la nueva planta refuerza la posición del país como destino de inversión de alto valor y destacó el impacto positivo que tendrá en el fortalecimiento del talento humano costarricense. Afirmó que el Gobierno continuará creando condiciones competitivas para atraer inversión extranjera directa.

Por su parte, la gerente general de Procomer, Laura López, señaló que la reinversión de Prent demuestra la confianza sostenida de las empresas en Costa Rica. Destacó que la empresa actúa como un suplidor estratégico en la cadena de suministro de dispositivos médicos.

La nueva planta marca el inicio de la operación en zona franca del proyecto Savia. Alfredo Volio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario, explicó que esta incorporación refuerza su propuesta de valor basada en infraestructura de clase mundial, conectividad estratégica y un modelo de gestión adaptado a empresas globales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.