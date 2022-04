Joven técnico, bilingüe y desempleado: ¿Cómo consigo experiencia si no me dan la oportunidad?

28/04/2022, San José, Coronado, retrato de Josué Herrera, acerca de lo difícil que es conseguir trabajo. (Jose Cordero)

“¿Cómo consigo experiencia si no me dan la oportunidad de conseguir esa experiencia?” se pregunta Josué Herrera Carmona, de 18 años, graduado del Colegio Técnico Profesional Abelardo Bonilla, en diseño y desarrollo digital.

Herrera, quien también habla inglés, ha hecho esfuerzos por conseguir empleo, pero sin éxito hasta ahora y considera que la mayor traba es su inexperiencia.

“Lo que he podido mandar es a tipo call centers para servicio al cliente, tengo buen inglés, eso sí, si es una ventajilla por ahí, y conocimiento de los programas de office, como excel y esas cosas, pero lo que me falta es experiencia y casi es la principal razón por la cual no he podido conseguir empleo”, comentó Herrera a La Nación.

“Que no tenga experiencia no significa que no esté capacitado para el trabajo, en la pasantía no tenía experiencia y lo hice bastante bien”, añadió el joven.

Según muestran los datos de la Encuesta Continua de Empleo, el número de ocupados con calificación media, como este joven, cayó con la pandemia y es el único grupo que no ha logrado recuperarse.

Herrera explicó que su especialidad en diseño y desarrollo digital combina la programación con el diseño y se puede usar, por ejemplo, para hacer páginas web o hacer programaciones para ingresar datos a páginas, entre otras cosas. En la parte de diseño aprenden a utilizar programas como Adobe, añadió. Por ello ha buscado también empleos relacionados con programación y con diseño.

Herrera tiene planes para seguir capacitándose, por el momento está aprovechando para realizar cursos por Internet del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y planea hacer las generales en la Universidad Estatal a Distancia.

Cuando se le consulta sobre formas en la cual otros pueden ayudar a muchachos como él indica que es importante entender que no todo es la experiencia, sino que se deben considerar también las cualidades y tomar en cuenta las capacitaciones.

“No todo es la experiencia, uno entiende qué es lo que busca, que ocupan a alguien que está haciendo algo y sepa lo que está haciendo, pero también hay que pensar más allá de lo que es la experiencia”, comentó Herrera.