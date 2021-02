De acuerdo con la definición que utiliza el INEC el empleo informal comprende personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social por medio de sus patrones; ayudantes no remunerados, y trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).