74% de empresas de servicios requieren trabajadores con experiencia, pero solo 32% recibe pasantes o practicantes

Casi tres cuartas partes (73,8%) de las empresas de servicios en Costa Rica poseen puestos de trabajo que requieren de experiencia previa para ser ocupados, aunque solamente el 31,94% ofrece la posibilidad de realizar pasantías o prácticas profesionales en sus establecimientos.

Estos son parte de los hallazgos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel) 2022, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El estudio, realizado por primera vez en Costa Rica, se enfocó en las empresas del sector de servicios.

En esta industria se incluyen las actividades de transporte y almacenamiento; alojamiento y servicio de comidas; información y comunicaciones; financieras; inmobiliarias; actividades profesionales; servicios administrativos; enseñanza; salud y asistencia social; y actividades artísticas. El total de establecimientos estimados es de 14.313.

78,7% de empresas de servicios cuentan puestos de trabajo que requieren entre uno y tres años de experiencia

De acuerdo con el estudio, el 73,8% de los establecimientos cuentan con puestos de trabajo que requieren de experiencia previa para ser ocupados. De ellos, el 40,5% tienen posiciones que requieren menos de un año de experiencia; el 78,7%, vacantes con experiencia de entre uno y tres años; y el 24,7%, con más de tres años.

Por actividad económica, las entidades financieras son las que cuentan con más puestos de trabajo que requieren de experiencia, con 94,80%. Le sigue la rama de los servicios administrativos, con 85,37%, y la de información y comunicaciones, con 85,37%.

Pese a que la experiencia es una de los principales requisitos en los puestos de trabajo, apenas 32 de cada 100 empresas de servicios (31,94%) reciben estudiantes para realizar pasantías o prácticas profesionales para adquirir recorrido a nivel laboral, según detalló la encuesta.

En cuanto a la distribución por actividades económicas, la enseñanza destaca como la que más recibe estudiantes para realizar pasantías o prácticas, con 60,78%, seguido de los establecimientos de servicios administrativos, con 40,24%. Por otro lado, las empresas inmobiliarias son las que tienen un menor porcentaje, con apenas 13,27%.

LEA MÁS: Feria multilingüe de empleo congrega a cientos de personas en busca de una oportunidad laboral

Al respecto, Ricardo Monge González, presidente de la Academia de Centroamérica, explicó como posible hipótesis que esta tendencia podría responder al desconocimiento de las empresas acerca de los procesos de pasantías y prácticas profesionales formales.

Según Monge, en su experiencia como docente en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), recordó que la institución tenía todo un procedimiento de selección de las empresas y de compromiso de asignar un profesor como guía del estudiante para satisfacer todos los requerimientos de las compañías.

“Una hipótesis que se podría plantear es que el empresario que no está dispuesto a recibir pasantes y demás es porque no conoce cómo es el proceso. Hay todo un proceso de selección, de acompañamiento, puede ser un problema de asimetría en la información, en donde los empleadores desconocen la importancia de esas oportunidades”, explicó Monge.

El especialista añadió que también podría existir cierto desconocimiento en el sector productivo sobre las modalidades de educación dual y su importancia. En este mecanismo, la estrategia de enseñanza se basa en un programa conjunto entre las empresas y un centro educativo, donde en el primero se desempeña el componente práctico y en el segundo la teoría.

Por otro lado, Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), indicó que también hay dos factores que puede llegar a incidir en este resultados donde hay una alta demanda de trabajadores con experiencia, pero al mismo tiempo un espacio menor en las empresas parapasantes o practicantes.

Uno de ellos es la forma de ver la experiencia laboral por parte de los empleadores, debido a que algunas empresas, como las multinacionales, no solamente valoran el estar incorporado como tal a una planilla, sino también otros aspectos como los proyectos o experiencias en actividades extracurriculares que desarrollan mientras estudian.

El segundo factor es que son pocas las instituciones educativas que exigen como requisito el realizar una pasantía o una práctica mientras las personas se forman profesional o técnicamente. “No es tan tradicional encontrar que muchas universidades se motive o se establezca como obligación que los estudiantes hagan pasantías”, comentó Gibson.

Dificultad para llenar vacantes

El estudio también reveló que más de la mitad de los establecimientos que contaron con puestos vacantes tuvieron dificultades para que fueran ocupados (54,36% respecto al total de empresas con vacantes), principalmente porque los postulantes no cumplen con las habilidades que se solicitan, y no cuentan con la experiencia requerida.

Entre otras razones, las empresas también manifestaron que los postulantes no dominan un segundo idioma o no alcanzan el nivel que se necesita; no tienen la escolaridad o certificaciones y requisitos que se solicitan, o del todo no hay suficientes personas interesadas en el puesto.

Las habilidades necesarias para llenar las vacantes disponibles y la experiencia previa son dos de los requisitos que dificultan a los aspirantes su inserción en el sector de los servicios. En la fotografía, una trabajadora de Amazon en Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. Archivo: (JOHN DURAN)

Las actividades que registraron un mayor porcentaje de puestos vacantes difíciles de ocupar son las de salud y asistencia social, y actividades profesionales, con 94,57% y 82,88%, respectivamente, del total de establecimientos con trabajos disponibles.

Para realizar la encuesta, el INEC utilizó el Directorio de Empresas y Establecimientos de la institución, actualizado a marzo del 2022. La muestra obtenida fue de 4.716 establecimientos a nivel nacional. El estudio tiene un nivel de significancia del 95%.

En cuanto a la escolaridad, el 44,2% de los establecimientos cuenta con puestos en los que se requiere una formación superior, entiéndase diplomado, universitaria incompleta, bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado, mientras que el 15,9% no solicita ningún título.

De igual forma, el estudio reveló que 20,71% de las empresas forma parte de una cámara o asociación empresarial (a nivel nacional, sectorial o local). Además, el 46,5% contrata a personas que trabajan por medio de servicios profesionales y solamente en cuatro de cada 100 establecimientos laboran personas con alguna condición de discapacidad

En tanto, el 44,3% utiliza los medios electrónicos (páginas web y redes sociales) para comprar insumos, mientras que el 58,4% utiliza alguno de estos medios para vender sus productos. Sobre el uso de medios de pago electrónicos, el 91,32% los utilizan, siendo el más frecuente la transferencia bancaria, seguido de la tarjeta bancaria y el pago por medio del móvil.

LEA MÁS: Recuperación económica y salida del mercado laboral de personas reduce desempleo

Habilidades e idioma Copiado!

Entre las principales habilidades técnicas para los puestos disponibles resaltan los conocimientos básicos de computación; la transmisión oral de ideas y resultados de forma eficaz; así como la redacción de instrucciones, pautas, manuales, informes, reportes o documentos; y el procesamiento, análisis e interpretación de información.

Por otra parte, dentro de las habilidades blandas más requeridas se encuentran el compromiso con el trabajo; la energía y buena actitud para trabajar; la comunicación clara de la información; y el trabajo en equipo.

En el campo de los idiomas, el dominio del inglés es un requisito solicitado para los puestos de trabajo en el 27,6% de los establecimientos del sector de servicios. De estos, en información y comunicaciones y en enseñanza es donde más se solicita.

Expectativa de trabajo Copiado!

La encuesta también indagó acerca de las expectativas de demanda de trabajo en el sector servicios para los próximos tres años. En términos generales, la mayoría de las empresas se mantendrá (78,67%), el 27,98% piensa aumentarla, mientras que apenas 3,57% planea disminuir la demanda.

Entre las actividades económicas que tienen expectativas para aumentar la demanda de trabajo destacan las empresas de información y comunicaciones, con 57,89%, seguido de los servicios administrativos, con 37,68%. La enseñanza fue tercera con 34,44%.

Actualmente, la tasa de desempleo nacional es de 11% y es la primera ocasión en que llega a esa cifra tras alcanzar un máximo de 24,4% en junio del 2020, como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

LEA MÁS: Así se evalúa el nivel de un idioma con la prueba BELT en una feria de empleo multilingüe