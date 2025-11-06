Economía

Ellos son los líderes empresariales de Costa Rica en las 30 mejores posiciones en la encuesta de reputación de Merco, en 2025

Estos son los líderes empresariales que destacan en el ranking 2025 de Merco.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Ileana Rojas, gerente general de Intel Costa Rica, es la mujer con mejor reputación en el ranking de Merco 2025. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MercoLíderes MercoIleana RojasIntelPurdyAd Astra
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.