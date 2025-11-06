Ellos son los líderes empresariales de Costa Rica en las 30 mejores posiciones en la encuesta de reputación de Merco, en 2025

Ileana Rojas, gerente general de Intel Costa Rica, es la mujer con mejor reputación en el ranking de Merco 2025.

Merco publicó los resultados de la novena edición del estudio Merco Líderes Costa Rica, que incluye un listado de personas vinculadas al mundo empresarial con mejor reputación en 2025.

Este ranking involucra a líderes empresariales de distintos sectores, como los de alimentos, automotor, bebidas, tecnología, bancario, agroindustria, construcción, auditoría y consultoría, entre otros.

Javier Quirós, de Grupo Purdy, obtuvo en el primer puesto por segundo año consecutivo. Le siguieron en la clasificación Franklin Chang, de AD Astra, e Ileana Rojas, de Intel Costa Rica. Estos tres puestos no experimentaron cambios en relación con el estudio de 2024.

El “top ten” del listado lo completaron Federico Odio (4°), Francis Durman (5°), Rolando Carvajal (6°), Laura Moreno (7°), Alberto Trejos (8°), María Pía Robles (9°) y Laura López (10°).

Este año, ingresaron a los puestos más altos Moreno, del BAC; Robles, de Florida Ice and Farm (Fifco); y López, de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), que estuvieron en las posiciones 19, 21 y 26, respectivamente, en 2024.

Además, al “top 30″ entraron Philippe y André Garnier, ambos de la firma Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios, así como Mayela Rojas, de Grupo Mutual; Olga Cozza, de Teletica; Carla Coghi, de Deloitte Costa Rica, y Gerardo Corrales, de Economía Hoy.

Merco realizó un exhaustivo análisis de encuestas a 479 directivos de grandes empresas, 65 periodistas de información económica, 45 analistas financieros, 52 catedráticos del área de empresa, 55 expertos en comunicación y 50 indicadores objetivos de gestión.

De manera complementaria, la encargada del estudio también analizó un total de 23.023 menciones digitales en colaboración con Nethodology, de acuerdo con un comunicado de prensa divulgado este 5 de noviembre.