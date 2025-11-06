Estos son los 100 empresarios con mejor reputación en Costa Rica en 2025

Javier Quirós de Grupo Purdy, encabeza el ranking de líderes empresariales de Merco en 2025.

Merco dio a conocer los resultados de la novena edición del estudio Merco Líderes Costa Rica, en el cual revelaron a las personas vinculadas al ámbito empresarial con mejor la reputación en el país en 2025.

En la edición 2025, Javier Quirós, de Grupo Purdy, ocupó el primer puesto del ranking por segundo año consecutivo. Le siguieron en la clasificación Franklin Chang, de AD Astra, e Ileana Rojas, de Intel Costa Rica. Estos tres puestos no experimentaron cambios en relación con el estudio de 2024.

El “top ten” del listado lo completaron Federico Odio (4°), Francis Durman (5°), Rolando Carvajal (6°), Laura Moreno (7°), Alberto Trejos (8°), María Pía Robles (9°) y Laura López (10°).

Este año ingresaron a los puestos más altos Moreno, del BAC; Robles, de Florida Ice and Farm (Fifco); y López, de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), que estuvieron en las posiciones 19, 21 y 26, respectivamente, en 2024.

La lista incluye a 30 mujeres y 70 hombres.

Merco realizó un exhaustivo análisis de encuestas a 479 directivos de grandes empresas, 65 periodistas de información económica, 45 analistas financieros, 52 catedráticos del área de empresa, 55 expertos en comunicación y 50 indicadores objetivos de gestión.

De manera complementaria, la encargada del estudio también analizó un total de 23.023 menciones digitales en colaboración con Nethodology, de acuerdo con un comunicado de prensa divulgado este 5 de noviembre.

El pasado 15 de octubre, Merco también publicó el listado de las empresas con la mayor reputación en Costa Rica. La lista la encabeza la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, que obtuvo el máximo puntaje de la evaluación.

En la lista de las primeras 10 posiciones le siguen, en orden: BAC, Fifco ,Grupo Purdy, Coca Cola Femsa, Intel Costa Rica, Auto Mercado, Walmart Centroamérica, Compañía de Galletas Pozuelo (Grupo Nutresa) y Nestlé.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) es un instrumento de evaluación lanzado en 1999. Para la calificación de líderes empresariales se contó con 8 fuentes de información.