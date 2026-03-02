Economía

El petróleo y el gas se disparan, mientras las bolsas caen tras ataques a Irán

El encarecimiento del petróleo podría alimentar fuertes tensiones inflacionistas y oscurecer la coyuntura económica

Por AFP
.
Qatar suspendió la producción de gas natural licuado este 2 de marzo, lo que provocó un aumento drástico en los precios, tras los ataques iraníes contra las instalaciones energéticas del Golfo, en una nueva escalada de la guerra en Oriente Medio. (-/AFP)







PetróleoGasBolsasIrán
