Economía

El peso argentino se derrumba en medio de la incertidumbre política del país

En el Banco Nación, la mayor banca pública de Argentina, la moneda cotizó en la apertura a 1.515 pesos por dólar

EscucharEscuchar
Por AFP
Peso argentino
El peso argentino aceleró su derrumbe este viernes 19 de setiembre (LUIS ROBAYO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PesoArgentinaPeso argentinoBanco Nación
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.