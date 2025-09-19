El peso argentino se derrumba en medio de la incertidumbre política del país

El peso argentino aceleró su derrumbe este viernes 19 de setiembre y llevó al Banco Central a vender reservas para mantener la cotización en la banda de flotación fijada por el gobierno de Javier Milei, a menos de un mes de las legislativas de octubre.

En el Banco Nación, la mayor banca pública de Argentina, la moneda cotizó en la apertura a 1.515 pesos por dólar y perforó el techo de la banda, en medio de una fuerte volatilidad.

El jueves por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió que el Banco Central vendería “hasta el último dólar” de sus reservas para mantener el peso dentro del rango establecido. “No nos vamos a mover del programa”, dijo al canal de streaming Carajo.

Esta semana el Central debió intervenir por primera vez el miércoles tras cinco meses sin operaciones en el mercado de cambios, y en solo dos días vendió $432 millones de reservas para sostener la moneda.

Las semanas previas el gobierno ya había decidido intervenciones a través del Tesoro Nacional, puesto que el acuerdo que firmó con el FMI en abril pasado para obtener un préstamo de $20.000 millones, le impide vender reservas en tanto la cotización no toque el límite superior de la banda de flotación.

El gobierno atraviesa su peor momento político.

El 7 de setiembre pasado el oficialismo perdió las legislativas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, donde venció el opositor peronismo. El 26 de octubre enfrentará las legislativas nacionales de medio término.

El Legislativo nacional, donde el gobierno está en minoría, revirtió un veto presidencial a una ley que otorgaba más fondos para personas con discapacidad, en desafío a la política de ajuste de Milei. Y podría haber más decisiones similares la semana próxima.

La escalada del dólar se produce mientras la justicia investiga presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, un caso que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, su mano derecha y secretaria general de la Presidencia.

El gobierno busca evitar que la depreciación del peso impacte en la inflación, cuyo descenso es uno de los logros del gobierno ultraliberal de Milei.