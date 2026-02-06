Economía

El Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez en su historia

El presidente Donald Trump celebró el récord. “¡Bravo, Estados Unidos”, escribió en mayúsculas en su plataforma Truth Social

Por AFP
.
Al igual que los demás índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones había sufrido a principios de semana debido a un amplio movimiento de venta de acciones tecnológicas. (Shutterstock/Shutterstock)







