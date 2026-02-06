El Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez en su historia

Al igual que los demás índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones había sufrido a principios de semana debido a un amplio movimiento de venta de acciones tecnológicas.

El Dow Jones, uno de los índices clave de la bolsa de Nueva York, superó este viernes 6 de febrero el umbral simbólico de los 50.000 puntos por primera vez en su historia, en el transcurso de una jornada de fuerte alza en Wall Street.

Hacia las 20H20 GMT ganaba un 2,25%, hasta los 50.032,63 puntos.

Sobre la misma hora, el tecnológico Nasdaq subía un 2,01%% y el ampliado S&P 500 ganaba un 1,81%, ambos cerca de sus máximos pese a la marcada volatilidad de los últimos días.

“El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja”, indicaron analistas de Briefing.com.

El Dow Jones superó el nivel de los 40.000 puntos en mayo de 2024 y el de los 30.000 puntos en noviembre de 2020.

Para Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group, el nuevo récord alcanzado el viernes constituye una “confirmación” de que los mercados se han adaptado, especialmente “a la desaceleración del crecimiento y a la incertidumbre mundial”.

El presidente Donald Trump celebró el récord. “¡Bravo, Estados Unidos”, escribió en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Los títulos estadounidenses fueron sacudidos por una amplia retirada, que ha afectado en particular a empresas tecnológicas.

“La sensación general en Wall Street es que las ventas llegaron muy lejos”, dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores del día.

Nvidia -la empresa de mayor capitalización de mercado en el mundo- subía más de un 7% hacia las 19H40 GMT, al igual que Broadcom, mientras que AMD aumentaba un 7,50% e Intel un 5%.

En todo caso, es probable que los índices estadounidenses muestren pérdidas en el conjunto de la semana.

Los participantes del mercado han castigado una batería de resultados de los pesos pesados tecnológicos, pese a superar las expectativas.

Amazon es la última golpeada. Sobre las 19H55 GMT, su acción caía un 7,42% hasta $206,18, su valor más bajo desde junio y que representa una pérdida en capitalización bursátil de unos $150.000 millones.