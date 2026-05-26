Economía

Economía plateada: los sectores que podrían verse favorecidos por el envejecimiento en Costa Rica

El proceso de cambio poblacional que enfrenta Costa Rica podría darle impulso a algunos negocios

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Por Luis Enrique Brenes
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La proporción de personas de 65 años o más pasaría de 10,6% de la población total en 2023 a 18,3% en 2038. (Shutterstock/Shutterstock)







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EnvejecimientoEconomía plateada
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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