Costa Rica tiene ‘siete territorios’ de longevidad en todo el país, vea cuáles son

La CCSS se dio a la tarea de ubicar las áreas de salud con mayor proporción de asegurados mayores de 85 años. Encontraron seis territorios.

El 10,5% de la población que atiende la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene 65 años o más. Y la población que supera los 85 en este momento constituye el 1,3%, pero está en un crecimiento acelerado.

Sin embargo, hay zonas en Costa Rica donde la longevidad es mayor y que requieren una mayor atención. Especialistas en Geriatría de la CCSS identificaron siete áreas de salud que marcan territorios con “bolsas” de longevidad. En estos lugares, encontrar a personas de 85 años o más es más fácil que en cualquier otro lugar de Costa Rica.

“Normalmente escuchamos de la zona azul de la península de Nicoya porque es la más famosa, pero nuestra práctica nos indica que hay varias ‘zonas azules’ a lo largo del país que constituyen bolsas de longevidad”, destacó Vilma García Camacho, geriatra de la Dirección de Atención al Adulto Mayor de la CCSS.

Alexánder Sánchez Cabo, gerente médico de la institución, recordó que debido al envejecimiento poblacional se prevé que la población adulta mayor pase a ser el 24,7% para 2050.

Las áreas de salud que concentran más estas poblaciones son:

Nicoya. Ya conocida por su longevidad. El 13% de sus asegurados son adultos mayores. Y el 1,6% tiene 85 años o más. Si solo se toma en cuenta a los adultos mayores, el 12,5% tiene 85 años o más.

Santa Cruz. También es parte de la zona azul. El 10,5% de sus habitantes es mayor de 65 años y el 1,4% mayor de 85. Estos últimos representan el 14% de los adultos mayores del cantón.

Carrillo. También es uno de los cantones de la zona azul. El 8,8% de su población es adulta mayor y el 1,2% mayor de 85. El 13,7% de los adultos mayores de la zona tienen 85 años o más.

Pérez Zeledón. Tiene un 11% de población mayor de 65 años y un 1,2% mayor de 85. Si solo se toma en cuenta a los adultos mayores, el 12% tiene 85 años o más.

Ciudad Quesada. Tiene un 8,5% de adultos mayores y un 1,3% de mayores de 85 años. Estos últimos representan el 16% de los adultos mayores del cantón.

San Rafael de Puntarenas. Es la de mayor impacto: 14% de mayores de 65 años y 2,6% de mayores de 85 años. El 20% de los adultos mayores tiene 85 años o más.

Limón. Tiene un 10% de población adulta mayor y 1,1% de mayores de 85 años. Si solo se toma en cuenta a los adultos mayores, el 12% tiene 85 años o más.

Con este mapa, la CCSS mostró la cantidad de pacientes mayores de 85 años en las áreas de salud seleccionadas. (Presentación CCSS/Captura de pantalla)

“Son lugares donde la población mayor de 85 años ha crecido de forma significativa”, destacó García durante una presentación en una sesión de la Junta Directiva de la CCSS.

Esta población, si no tiene un mayor cuidado, tendrá más enfermedades crónicas y discapacidad, así como dependencia de otras personas y de necesidad de cuidados de largo plazo.

¿Qué planes hay para los mayores de 85 años?

La Junta Directiva aprobó un plan para estas siete áreas de salud que consiste en un refuerzo a las visitas domiciliarias, de manera que pueda tenerse un diagnóstico de la salud de esta población, pero también prevenir posibles enfermedades y desgastes. Esto también permitirá a las personas recibir atención sin salir de su entorno.

“Hay distancias muy grandes en algunos poblados que son barrera para que el adulto acuda al Ebáis, y acuden ya a un hospital cuando la situación es más grave. Este programa permite llegar más temprano”, adujo García.

Cada persona de 85 años o más sería visitada por un equipo compuesto por un médico general, un enfermero, un asistente técnico en atención en salud (ATAPS) y un chofer.

Dependiendo de los lugares, cuando son de difícil acceso, se contará con cuadraciclos o motocicletas montañeras.

En un inicio sería un plan piloto que evaluará los resultados durante los primeros seis meses y verá si puede extenderse a otros lugares.