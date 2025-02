Dos fondos de inversión permitirán invertir en bitcóin y empresas estadounidenses desde Costa Rica

Dos nuevos fondos de inversión permitirán invertir desde Costa Rica en bitcóin y en el índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), que agrupa a las 500 principales empresas de Estados Unidos.

BN Fondos anunció este jueves 20 de febrero el lanzamiento de dos fondos de inversión ETF atados al rendimiento del bitcoin (BN ETF Bitcóin), que es la principal criptomoneda del mercado, y al índice del S&P 500 (BN ETF 500).

Los ETF Exchange Traded Funds son fondos cuyo rendimiento depende de la evolución de instrumentos como acciones, bonos y materias primas. En este caso, al comportamiento del bitcóin y el índice S&P 500.

Pablo Montes de Oca, gerente general de BN Fondos, explicó que estos dos instrumentos están dirigidos a inversionistas agresivos, sobre todo a los más jóvenes, por su perfil de riesgo.

“Estos productos están pensados, mucho, en gente joven, que van a empezar o que ya empezaron un ahorro”, afirmó. También buscan atraer a quienes desean rendimientos potencialmente superiores a los del mercado tradicional.

El S&P 500 tendrá exposición al mercado norteamericano. Este fondo invierte en una cartera de ETF que replican este índice bursátil, uno de los indicadores más importantes del mercado.

Sobre el fondo de bitcóin, BN Fondos esperó a que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aprobara los ETF atados a la criptomoneda en Estados Unidos. Tras recibir el visto bueno una empresa en ese país, BN Fondos inició el proceso para inscribir el producto en Costa Rica ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Este fondo invierte en una cartera de ETF con exposición al bitcóin, una criptomoneda con alta volatilidad en su precio. Para manejar la liquidez, el fondo puede adquirir valores de deuda del sector público de Estados Unidos y Costa Rica.

El monto mínimo de inversión en cada fondo es de $100, con la posibilidad de realizar aportes adicionales desde $1. Estos fondos no reparten beneficios durante el periodo de inversión; la rentabilidad se obtiene al momento del retiro.

“Si yo invierto $100 y el índice creció un 10%, entonces mi fondo va a valer unos $110. Si hago un retiro total, me voy con una rentabilidad aproximadamente del 10%. Al ser un fondo de crecimiento, en el intermedio no paga, sino hasta que yo me retire”, manifestó Montes de Oca.

Ambos fondos están diseñados para ser un producto de largo plazo, idealmente con un horizonte de al menos cinco años. Los fondos son abiertos, por lo que los inversionistas pueden entrar y salir cuando lo deseen.

Genaro Chiu, consultor financiero invitado por BN Fondos, explicó que los inversionistas pueden tener exposición a este tipo de activos sin hacerlo de manera directa, a través de fondos de inversión.

El gerente de BN Fondos afirmó que una de las ventajas de no tener exposición directa a estos activos es que los fondos son menos complejos para invertir que hacerlo de forma directa en este tipo de instrumentos.

Sobre el bitcoin, Montes de Oca dijo que no existe el riesgo de enfrentar eventuales crisis en billeteras digitales o el no tener respaldo al ser activos descentralizados. Añadió que el riesgo es únicamente la volatilidad con la que se comporte el criptoactivo y el S&P 500.

En el índice S&P 500 participan 11 sectores distintos y empresas como Apple, Microsoft, Amazon y Nvidia, por mencionar algunas. La muestra se revisa trimestralmente e incluye a las empresas con mayor capitalización de mercado (precio de acción por el total de las participaciones).

En el caso del bitcóin, es un activo digital lanzado en 2009, cuyo valor actual es cercano a los $100.000. No obstante, se ha caracterizado por tener un comportamiento volátil en su cotización.