Donald Trump se pregunta si debe ‘despedir’ al presidente de la Fed

El presidente Donald Trump volvió a criticar el viernes al jefe de la Reserva Federal (Fed), al preguntarse si debe “despedirlo” para que el banco central estadounidense adopte tasas de interés más bajas.

“No sé por qué la junta (de gobernadores de la Fed) no anula a ese completo idiota. Tal vez, solo tal vez, ¿tendré que cambiar mi idea sobre despedirlo? Pero a pesar de todo, ¡su mandato termina pronto!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social al referirse al presidente de la Fed, Jerome Powell.

El miércoles, el banco central estadounidense decidió por unanimidad en su reunión de política monetaria dejar sin cambios sus tasas de referencia por cuarta vez consecutiva.

LEA MÁS: Presidente de la Fed: aranceles de Trump harán subir la inflación en Estados Unidos

Powell dejó entender que la institución monetaria no debería cambiar su postura de espera, preocupado por una inflación al alza debido a los aranceles a las importaciones impuestos por el jefe del Estado.

“Entiendo completamente que mi fuerte crítica hacia él hace más difícil para él hacer lo que debe hacer, bajar las tasas, pero he intentado de todas las formas”, afirmó Trump el viernes.

“He sido amable, he sido neutral y he sido desagradable, ¡y ser amable y neutral no funcionó!”, añadió el mandatario estadounidense, quien lo ha tachado también de “tonto” y de “detractor de Trump”.

El propio Trump designó a Powell para encabezar la Fed en 2018. Su mandato al frente del banco central termina en un año.

Uno de sus posibles sucesores es Christopher Waller, que fue gobernador de la Fed en el primer mandato de Trump.

Waller expresó su diferencia el viernes al abogar por una reducción de tasas en la próxima reunión del banco central, a finales de julio.