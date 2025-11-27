Economía

Dólar sigue en picada: nuevo mínimo del año al caer por debajo de ¢494 en Costa Rica

Precio de venta del dólar en las ventanillas de cuatro intermediarios cambiarios era igual o menor a los ¢500, según datos recopilados la 1:21 p. m. de este 27 de noviembre

Por Mónica Cerdas Gómez
Caída en el tipo de cambio.
Precio del dólar en el Monex cayó a ¢493,47 este 27 de noviembre. (Shutterstock/Shutterstock)







Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

