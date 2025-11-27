Dólar sigue en picada: nuevo mínimo del año al caer por debajo de ¢494 en Costa Rica

Precio del dólar en el Monex cayó a ¢493,47 este 27 de noviembre.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) marcó el nuevo mínimo de 2025.

El promedio ponderado del precio del dólar cerró la sesión de este jueves 27 de noviembre en ¢493,47, es decir, bajó ¢1,37 respecto a la del día anterior.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el valor de la divisa ha fluctuado entre ¢493,47 (27 de noviembre) y ¢511,43 (7 de abril) a lo largo del año. Esto equivale a una diferencia de ¢17,96 entre el precio más bajo y más alto del dólar en lo que llevamos del 2025.

A la 1:21 p. m. de este jueves, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢495,50 y ¢585,03.

Solo cuatro entidades mostraban un precio de venta del dólar igual o inferior a los ¢500: Financiera MultiMoney (¢495,50), ARI Casa de Cambio (¢496,41), Banco Cathay (¢499,50) y BAC (¢500).

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios cambiarios se ubicaba entre ¢403,30 y ¢492,14.

El expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, indicó el pasado 24 de noviembre que las quincenas en el país, en general, ocasionan un superávit mayor de divisas como consecuencia de la colonización de dólares por parte de las empresas extranjeras que operan en territorio nacional, y que esto se vuelve más intenso en el cierre año por los aguinaldos.

“A las obligaciones de colonizar los montos normales que incluyen salarios, cargas sociales, retenciones de impuestos sobre los salarios, y pagos de proveedores, se le suman los aguinaldos y eso hace que entren montos muy importantes hacia final de año y eso empuja hacia la baja del tipo de cambio”, explicó Cubero.

Para el cierre del año. Mauricio Moya, líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores, indicó en un comunicado de prensa que el escenario central que mantienen es que el tipo de cambio se ubique dentro del rango de entre ¢500 y ¢510.

No obstante, el grupo informó de que hay una mayor probabilidad de que el precio del dólar continúe bajando, debido al ingreso de divisas de empresas transnacionales y a los recursos que genera la temporada alta del sector turismo.

El rango indicado por Mercado de Valores coincide con la estimación anunciada el pasado 20 de noviembre por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).