Director de Tributación advierte a negocios que dejen de recibir pagos con Sinpe Móvil: ‘Los estaremos visitando’

El director general de Tributación, Mario Ramos, aseguró que tiene identificados a los negocios dejarán de recibir pagos por medio de Sinpe Móvil a partir del 1.º de setiembre, según comunicaron a sus clientes, cuando se adopte la nueva versión 4.4 de la facturación electrónica.

“Ya tenemos conocimiento de dichas comunicaciones y el Ministerio de Hacienda los estará visitando para verificar los medios de pagos que están recibiendo”, dijo el funcionario.

Mario Ramos, director general de Tributación

Asimismo, Ramos recordó que existe una sanción en caso de que un comercio se niegue a recibir pagos alternativos, como Sinpe Móvil.

Nueva versión de comprobantes electrónicos

A partir del próximo lunes 1.º de setiembre, cerca de 450.000 contribuyentes deberán adoptar la nueva versión de comprobantes electrónicos.

El jueves, el director de Tributación señaló que esta medida permitirá eventualmente rastrear posibles evasiones de quienes utilicen la plataforma Sinpe Móvil como método de pago en comercios sin reportarlo a Tributación para efectos de pagar impuestos.

“Si existen personas inescrupulosas que usan el Sinpe Móvil como medio para evadir, entonces eso es precisamente lo que en un momento vamos a identificar y construir, a partir de datos, y si tenemos que hacer después una actuación con el Banco Central para intercambiar información, eso será a partir de los datos que tengamos”, declaró Ramos a La Nación.

Esta actualización del sistema de comprobantes introduce 146 modificaciones respecto a la versión 4.3, diseñadas para fortalecer el control fiscal, mejorar la trazabilidad de las transacciones y facilitar la fiscalización por parte del fisco.

Entre los cambios más relevantes, se incluye la incorporación de nuevas opciones y campos obligatorios en la composición de las facturas, como la integración de métodos de pago digitales, entre ellos Sinpe Móvil, cuyo código de referencia en el sistema será el 06.

El director de Tributación aclaró este viernes que el Ministerio de Hacienda no ha prohibido el pago por medio de Sinpe Móvil. “Lo único que nosotros estamos solicitando, en la versión 4.4 de factura electrónica, que inicia a partir del 1.º de setiembre, es la consignación del Sinpe como medio de pago”, detalló Ramos.