Director de Tributación advierte a negocios que dejen de recibir pagos con Sinpe Móvil: ‘Los estaremos visitando’

El 1.° de setiembre, entra a regir obligación de registrar pagos por Sinpe en facturación electrónica

Por Julián Navarrete Silva

El director general de Tributación, Mario Ramos, aseguró que tiene identificados a los negocios dejarán de recibir pagos por medio de Sinpe Móvil a partir del 1.º de setiembre, según comunicaron a sus clientes, cuando se adopte la nueva versión 4.4 de la facturación electrónica.








Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

