Director de Nissan en Latinoamérica habla sobre los aranceles de Trump y las ventas en Costa Rica

La guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, implica un reto para los países en la forma de llevar a cabo sus negocios comerciales con la principal potencia económica. Sin embargo, el desafío es mayor para las compañías del sector automotriz por el impuesto del 25% a los vehículos (reducido al 10% por 90 días, excepto a China) y porque fabrican carros en diversas partes del mundo.

En ese contexto se encuentra Nissan. Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de Nissan Importers Business Unit (NIBU), unidad de negocio de la compañía para Latinoamérica, dijo que ante un panorama de incertidumbre solo se pueden concentrar en aspectos que pueda controlar la empresa.

El representante de la multinacional japonesa habló con La Nación sobre esta nueva realidad para el sector automotriz, el negocio en Costa Rica y la demanda de SUV. A continuación un extracto de la entrevista.

Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de Nissan Importers Business Unit (NIBU). (Óscar Rodríguez A)

― ¿Cómo se afronta a nivel empresarial y de producción el cambio generado por los aranceles?

—Voy a contestar de dos formas. Acabamos de tener un cambio a nivel directivo. Nuestro CEO es latinoamericano: se trata de Iván Espinosa, una persona que conoce esta región, sus problemáticas y también el contexto de Estados Unidos. Él era el responsable global del desarrollo de productos.

“Cuando uno enfrenta incertidumbre y cambios solo puede concentrarse en lo que está bajo su control. Lo que no se puede controlar, hay que ajustarlo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando para adaptarnos. Cuando cambian las reglas del juego, hacemos planes de ajuste para seguir siendo exitosos.

“Vamos a lograr adaptarnos rápidamente y ver cómo minimizamos los impactos, pero también buscamos oportunidades”.

― Son una multinacional, con operaciones en muchas partes. La nueva visión comercial de Estados Unidos varía dependiendo de donde esté la empresa. ¿Cómo tomar decisiones?

— Somos globales, y por eso quería mencionar que en la cabeza de la empresa tenemos a alguien de Latinoamérica. Nissan es la empresa más abierta de toda la industria japonesa, no solo dentro del sector automotriz. El CEO es mexicano, el director financiero es francés, el jefe global de ventas es ecuatoriano, y yo, como colombiano, lideraba el marketing global. Eso no es lo habitual.

“Esa diversidad hace que podamos entender mejor el entorno. Entonces, las decisiones las tomamos trabajando con todos los gobiernos.

“Trabajamos con el gobierno de Estados Unidos, de México y de Japón para buscar soluciones, pues esto (los aranceles) tiene implicaciones para todos los países en el mundo. Debemos trabajar con múltiples gobiernos para identificar oportunidades y minimizar los impactos”.

― ¿Tener latinos en posiciones de toma de decisiones ayuda? La región siempre enfrenta incertidumbres.

— Exactamente. Creo que una de las razones por las cuales a los latinos nos va bien en posiciones de liderazgo es porque somos resilientes. No bajamos los brazos, estamos acostumbrados a que las reglas cambien constantemente. Sabemos que debemos reinventarnos y buscar oportunidades.

Danissa, representante de Nissan en Costa Rica, participó en la Expomóvil 2025. (Rafael Pacheco Granados)

Mercado dinámico

― Costa Rica tiene dos años de crecimiento récord en importaciones de carros nuevos. ¿Cuál es el desempeño de Nissan?

— Todos los países muestran un crecimiento después de la época de desabastecimiento de microchips (durante la pandemia de la covid-19). Pero el crecimiento de Costa Rica sí está por encima de los demás mercados.

“Hay factores económicos en Costa Rica que nos llevan a récords históricos, lo cual nos pone muy contentos. La economía va bien, la confianza del consumidor está fuerte y eso hace que la demanda crezca. La industria (de vehículos) creció un 30% y nosotros crecimos un 36%, más que el mercado; y ganamos cuota en participación".

― ¿En cuáles tipos de vehículos hay más demanda?

— Sin duda en pick up, ahí notamos una preferencia importante. Samuel (Aizeman, director de Grupo Danissa), que es nuestro distribuidor, me contó que hace poco vino una persona a cambiar su camioneta que compró en el 2000. Tenía 700.000 kilómetros y no la había cambiado, ese es un ejemplo de preferencia.

“Adicionalmente, hemos venido ampliando nuestra gama de SUV (Sport Utility Vehicle, en inglés)“.

― ¿Por qué el nicho de SUV está creciendo entre la preferencia de los consumidores?

— Es la combinación de espacio interior. Nuestros países latinoamericanos son muy de familia: hay que meter (en el carro) a los hijos, el perro, entonces ahí tú tienes que meter a los hijos, al perro y más cosas. Hay más versatilidad.

“También la sensación de sentirse un más alto al manejar”.

― Otra tendencia fuerte en Costa Rica es el crecimiento de carros eléctricos. Nissan está ahí, ¿pero introducirán nuevos modelos?

— Tenemos un portafolio que hemos anunciado que a futuro crecerá. Vamos a ir migrando hacia eléctricos y en algún momento van a llegar (a Costa Rica).

“En electrificación tenemos una estrategia muy clara. Fuimos pioneros con el Leaf (...). Para 100% eléctricos tenemos que esperar un poco la red (de carga) como va a ir creciendo. Estamos seguros que va por buen camino.

“La apuesta fuerte de Nissan para todos los países de Latinoamérica es el e-power, que es un vehículo eléctrico con la capacidad de tener autonomía a través de un motor de gasolina que carga solamente la batería".

― ¿Y la competencia de vehículos eléctricos chinos, hay una explosión de marcas?

— Tenemos el portafolio para poder competir con cualquier marca de cualquier procedencia. Nos sentimos con la confianza de tener un portafolio robusto de acuerdo a las necesidades del cliente.