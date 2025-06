Diputadas cuestionan ‘silencio cómplice’ de Sugef en caso del Banco Nacional. Esto respondió Hazel Valverde

Diputadas de la Comisión de Ingreso y Gasto Público cuestionaron el accionar de Hazel Valverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ante la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional.

Las legisladoras manifestaron preocupación por el “silencio” de la Sugef, una supuesta actitud complaciente y la ausencia de un informe técnico que analice la remoción, la cual se basó en una investigación realizada por el vicepresidente Stephan Brunner, vinculada al nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del Banco Nacional.

Kattia Cambronero, diputada independiente, criticó que la jerarca de la Sugef no se haya pronunciado tras la decisión anunciada el 28 de mayo. “Que doña Hazel Valverde no se haya manifestado en contra de esto (la destitución) me parece un silencio pasmoso y, de alguna forma, un silencio cómplice a lo que está haciendo la Presidencia. La Sugef está siendo omisa”, afirmó Cambronero.

Andrea Álvarez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó la actuación de la Sugef durante la sesión de la comisión realizada este lunes 23 de junio, en la que participaron los directivos separados de sus cargos.

LEA MÁS: Diputados llaman a Rodrigo Chaves a cuentas por destitución de directivos del Banco Nacional

“La Sugef ha actuado con total complacencia con el Consejo de Gobierno. Justo en el momento en que nombraron a Hazel Valverde, yo mencioné que creía que era un error, porque también había sido complaciente desde el Banco Central”, expresó Álvarez.

La legisladora del PLN subrayó que el informe elaborado por el vicepresidente Brunner no contiene hechos irregulares que justifiquen la remoción de los directivos del Banco Nacional.

Monserrat Ruiz, también diputada del PLN, calificó como preocupante la inexistencia de un informe de la superintendencia, a diferencia del caso del Banco Popular, donde sí se elaboró un documento de la Sugef sobre la idoneidad de su junta directiva.

“Qué extraño que a ustedes también los remuevan de su cargo sin que exista hoy ninguna causa o informe. Por eso incluí acá el poder llamar a doña Hazel a que viniese a responder y también le envié un oficio (...) Hay otro banco que sí tuvo un informe de la Sugef con respecto a la idoneidad de sus miembros de Junta”, expresó Ruiz.

Hazel Valverde afirmó que la superintendencia carece de competencias para tomar decisiones u obligar a los accionistas de las entidades financieras a ejecutar decisiones particulares con respecto a sus juntas directivas.

“Nosotros emitimos un informe en el caso de que la actividad supervisora determine que hay algún incumplimiento, en cuyo caso recomendamos una acción particular. Que quede claro y eso dijimos el viernes pasado en la actividad del tema de resolución, que nosotros podemos recomendar, pero no podemos obligar a que nada pase”, explicó Valverde.

La jerarca de la Sugef señaló que la entidad es un órgano técnico y agregó que “no puede ni debe inmiscuirse en discusiones políticas”. “Por eso se ha dicho por ahí que la superintendencia no ha actuado de manera diligente o que ha tenido un silencio. Es que no tiene competencia”, afirmó.

El 28 de mayo, el Gobierno quitó a la Junta Directiva del Banco Nacional en el marco de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general. Casa Presidencial alegó que el proceso fue ilegítimo, argumento que los directivos rechazaron.

Faltas al debido proceso

Maricela Alpízar, exdirectiva del Banco Nacional, aseguró que los miembros destituidos no pudieron ejercer su derecho a defensa en el proceso liderada por el vicepresidente.

Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, añadió que el proceso evidenciaba premura por resolver en su contra. Aseguró que no existían causas objetivas para la destitución y que tampoco se elaboró un informe previo por parte de la Sugef.

LEA MÁS: Exdirectivos del Banco Nacional cuentan las intromisiones de Rodrigo Chaves en nombramiento de gerente general

La jerarca de la Sugef aclaró que los informes de recomendación solo se emiten si están vinculados con la actividad de supervisión y responden a causales establecidas en la Ley del Sistema Bancario Nacional.

Añadió que es posible emitir una recomendación de destitución únicamente si, en el marco de la supervisión, se detecta que una persona en la alta dirección representa un riesgo para la entidad. Situación que no aplica para el caso del BN.

Colaboró la periodista Mónica Cerdas.