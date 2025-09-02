Economía

Diputada cuestiona a Rudolf Lücke por Presupuesto 2026: Sí hay recursos para seguridad y el Poder Judicial

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, cuestionó al ministro de Hacienda por los saldos sin ejecutar y el origen de fondos para el aumento en gastos corrientes.

Por Gustavo Ortega Campos
Diputada lanza críticas a Hacienda en la presentación del presupuesto nacional







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

