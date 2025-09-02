Diputada cuestiona a Rudolf Lücke por Presupuesto 2026: Sí hay recursos para seguridad y el Poder Judicial

El debut del ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, en la presentación del proyecto del Presupuesto Nacional 2026 a la Asamblea Legislativa, estuvo acompañado de cuestionamientos por parte de la Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Lücke asumió la cartera el pasado 1.º de agosto, tras la renuncia de Nogui Acosta. Anteriormente, se desempeñó como viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Durante la presentación, la diputada liberacionista aseguró que durante los últimos tres años, los presupuestos han mostrado un desbalance entre la parte fiscal y el aporte a los programas sociales.

Ramírez dijo que las prioridades presupuestarias se concentran en seguridad, educación y salud.

Tras la presentación de proyecto, realizada por Lücke, Ramírez cuestionó el origen de los recursos para el incremento en los gastos corrientes. Dijo que el año pasado, quedó un saldo sin ejecutar de ¢586.021 millones del servicio de la deuda, lo que demostró un mal cálculo por parte del gobierno, situación que se repitió en los tres últimos años “por proyecciones infladas”.

“Los saldos del año pasado demuestran que sí se pueden girar los recursos a la seguridad nacional y al Poder Judicial. Estamos en una crisis nacional y no veo razón para no girar recursos”, apuntó la diputada liberacionista.

LEA MÁS: Presupuesto 2026: lo que crece, lo que se congela y lo que baja en el sector público

Recordó que la Asamblea Legislativa ha aprobado ¢1.536 millones de créditos de apoyo presupuestario “para darles al gobierno central un respiro en cuanto a financiamiento del presupuesto”.

Además, Ramírez señaló que la emisión de $3.000 millones en eurobonos. “Les debería dar suficiente espacio, eso nos lo prometieron desde el primer día que pidieron eurobonos, que con eso iban a construir escuelas y carreteras, y hasta la fecha hemos tenido presupuestos muy limitados para la seguridad, la educación e incluso para infraestructura”, aseguró.

Al respecto, Lücke dijo que la Asamblea Legislativa ha priorizado el apoyo para la deuda interna, que no se traslada al gasto social, sino a los actores del sistema bancario.

El jerarca también cuestionó al Congreso por la restricción para endeudarse en el mercado internacional. “Nos dan la mirada a deuda interna y los beneficiados son los bancos y no los costarricenses”, aseguró.