Deuda de Estados Unidos a 30 años alcanza su coste más alto desde 2007

La tendencia se extiende al conjunto de los mercados mundiales, y las plazas europeas también sufren el aumento de los tipos de interés.

Washington, Estados Unidos. El rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses a 30 años alcanzó este martes su nivel más alto desde 2007, durante la crisis hipotecaria, impulsado por los temores inflacionistas ligados al conflicto en Oriente Medio.

La mañana del martes estos vencimientos a largo plazo se situaban en torno al 5,17% de rendimiento tras haber alcanzado un máximo del 5,18%. Antes de la guerra a fines de febrero, el guarismo era de 4,61%.

El rendimiento a diez años también se tensaba hasta 4,65% frente a 4,59% del cierre del lunes, y alrededor de 3,94% antes de la guerra. Los actores del mercado temen un aumento duradero de los precios del petróleo, ya que Estados Unidos e Irán parecen estar en un punto muerto diplomático para terminar la guerra.

Al mismo tiempo, el estrecho de Ormuz -un cuello de botella por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial en condiciones normales- sigue por el momento bloqueado por Teherán.

Desde el inicio de la guerra, las cotizaciones del crudo se han disparado alrededor de un 60%. Ante el riesgo de inflación, que reduce el valor de su capital prestado, los acreedores exigen una prima de riesgo en forma de tipos de interés -o rendimientos- más elevados.

La tendencia se extiende al conjunto de los mercados mundiales, y las plazas europeas también sufren el aumento de los tipos de interés. “En Europa, las tensiones en el mercado de bonos empiezan (...) a volverse extremadamente preocupantes y el Bund alemán a 10 años se aproxima ya al 3,2%, un nivel inédito desde 2011”, según el analista John Plassard de Cité Gestion.