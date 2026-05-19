Economía

Deuda de Estados Unidos a 30 años alcanza su coste más alto desde 2007

Ante el riesgo de inflación, los acreedores exigen una prima de riesgo más elevada

EscucharEscuchar
Por AFP
Billetes de dólares bajo una lupa con gráficos financieros digitales que simbolizan la inversión extranjera directa en Costa Rica y el aumento de la reinversión de utilidades en 2025.
La tendencia se extiende al conjunto de los mercados mundiales, y las plazas europeas también sufren el aumento de los tipos de interés. (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosDeudaBonos soberanos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.