¿Debe pagar el adelanto del impuesto sobre la renta este 30 de setiembre? Esto es lo que debe saber

El segundo adelanto del impuesto sobre la renta vence el 30 de setiembre y aplica una tasa del 8,35% por pagos tardíos

Este martes 30 de setiembre vence el plazo para cancelar el segundo pago parcial del impuesto sobre las utilidades, más conocido como impuesto sobre la renta.

Aunque el Sistema ATV fue deshabilitado desde el 25 de setiembre, el Ministerio de Hacienda informó que el pago puede realizarse por medio del DTR en el sistema ATV y Conectividad, a más tardar a las 11:59:59 p. m. del martes. La funcionalidad se reanudará en TRIBU-CR a partir de las 9:00 a. m. del 6 de octubre.

¿Quiénes deben pagar y cómo se calcula?

El adelanto corresponde a una fracción del impuesto que se liquidará al final del periodo fiscal. Su propósito es facilitar la recaudación y distribuir la carga tributaria a lo largo del año.

El cálculo se basa en el promedio del impuesto determinado en las tres declaraciones anteriores. El contribuyente debe:

Sumar el impuesto bruto de los últimos tres años. Dividir el total entre tres. Comparar el promedio con el monto del último periodo. Tomar el valor más alto y multiplicarlo por el 25%.

Por ejemplo, si los impuestos brutos fueron ¢12.350.000 en 2022, ¢15.800.000 en 2023 y ¢11.500.000 en 2024, el promedio es ¢13.216.667. Al ser mayor que el último monto declarado, este se multiplica por 25%, resultando en un pago parcial de ¢3.304.167.

¿Qué pasa si no paga a tiempo?

El incumplimiento genera intereses moratorios, conforme al Artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. A partir del 1.° de julio de 2025, la tasa de interés anual corresponde a 8,35%, según las resoluciones MH-DGH-RES-0042-2025 y MH-DGA-RES-0862-2025.

Recomendaciones para cumplir con la obligación

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recomendó:

Verificar el monto del adelanto .

. Comprobar si existen retenciones del 2% por contrataciones con el Estado.

por contrataciones con el Estado. Usar los servicios digitales del Ministerio de Hacienda .

. Consultar con un contador público autorizado ante cualquier duda o para gestionar ajustes en el próximo adelanto.

Jornada de actualización tributaria

El Colegio organizará una Jornada de Actualización Tributaria el 30 de octubre (virtual) y el 31 de octubre (presencial) en el Hotel Crowne Plaza. Se abordarán temas como:

Perspectiva de cierre fiscal.

Estrategias para la gestión de riesgos tributarios.

Gastos deducibles y sostenibilidad.

Precios de transferencia.

Impuesto mínimo global.

El evento está abierto a contadores públicos autorizados, empresarios y profesionales del área. Para más información puede comunicarse al 2297-0045 o visitar las plataformas del Colegio.

