El sistema de Tributación se apaga: esto es lo que debe hacer antes de la desconexión

El Ministerio de Hacienda apagará el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) este jueves 25 de setiembre a las 11:45 p. m.

Faltan pocas horas para que el Ministerio de Hacienda desconecte el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV). Este apagón marcará el inicio del proceso de migración de datos de los contribuyentes hacia la nueva plataforma para el cumplimiento de obligaciones fiscales: Tribu-CR.

Mario Ramos, director general de Tributación, recordó que la desconexión de los sistemas está prevista para las 11:45 p. m. de este jueves y se prolongará por un periodo de 11 días, hasta la entrada en funcionamiento de Tribu-CR, el próximo 6 de octubre.

La medida impactará directamente las plataformas y los trámites que se hacen en ATV, TRAVI, el sistema de Consulta de Situación Tributaria, el Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC), EDDI 7, Declara7 y Declaraweb. No obstante, algunas funciones seguirán parcialmente habilitadas en ciertos sistemas durante el período de desconexión.

Por ejemplo, la plataforma InfoyAsistencia podrá ser utilizada para consultas sobre Tribu-CR y facturación electrónica. Además, EDDI 7 seguirá disponible únicamente para el pago del impuesto de traspaso, y ATV continuará habilitado de forma parcial hasta el 6 de octubre, exclusivamente para el uso del facturador gratuito.

LEA MÁS: Desconexión de ATV: le explicamos qué hacer antes, durante y después del paso a Tribu-CR

¡Recuerde regularizar su situación tributaria!

Mario Ramos recalcó la importancia de que los contribuyentes utilicen el sistema de Consulta de Situación Tributaria para verificar que no tengan trámites pendientes ante el fisco antes del apagón. En caso de figurar como omisos o morosos, se mantendrán en esa condición hasta la entrada en vigencia de Tribu-CR.

Por ejemplo, si una empresa necesita renovar un permiso, pero no está al día según el sistema, no podrá regularizar su situación hasta que la nueva plataforma esté operativa.

En ese contexto, la Administración Tributaria advirtió que no recibirá trámites ni pagos en formato físico durante los 11 días de transición entre sistemas.

Por su parte, Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, recomendó a los contribuyentes solicitar a la Administración Tributaria un estado de cuenta para conciliarlo con sus registros contables, así como verificar que la información del Registro Único Tributario esté actualizada y correctamente autorizada.

Además, Zamora sugirió descargar desde ATV las últimas declaraciones presentadas con sus respectivos acuses y respaldar los trámites pendientes, en caso de existir, a través del Sistema Travi.

¿Qué pasa con el segundo adelanto de renta?

Dunia Zamora también recordó a los contribuyentes que el próximo martes 30 de septiembre vence el plazo trimestral para el segundo pago parcial del Impuesto sobre las Utilidades (impuesto sobre la renta).

De acuerdo con Hacienda, los contribuyentes podrán realizar este pago por medio del DTR en el Sistema ATV y Conectividad hasta las 11:59 p. m. del 30 de septiembre. Esta funcionalidad se reanudará, posteriormente, en Tribu-CR a partir de las 9 a. m. del 6 de octubre.

El no cumplimiento de este pago dentro del plazo establecido, según indicó Zamora, genera intereses sobre el monto dejado de pagar, calculados a la tasa fijada por el Banco Central y publicada por Tributación.

La multa por morosidad corresponde al 1% por mes o fracción de mes, hasta un máximo del 20% del impuesto omitido, y posibles sanciones adicionales por incumplimiento de deberes formales.