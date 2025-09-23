Economía

Hacienda desconecta ATV esta semana para migrar datos a Tribu-CR: todo lo que debe saber

El Ministerio de Hacienda desconectará sus sistemas tributarios durante 11 días para migrar a la nueva plataforma Tribu-CR. Conozca las recomendaciones para los contribuyentes

Por Arianna Villalobos Solís
Según el calendario de Hacienda, el apagón de los sistemas se realizará este jueves 25 de setiembre a las 11:45 p. m. (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)







Ministerio de HaciendaTribu-CRATV
Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

