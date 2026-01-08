Cuándo se pagará el salario escolar en 2026: esto es lo que debe tomar en cuenta

El salario escolar del sector público se pagará en enero de 2026, en un solo tracto y como parte del calendario oficial de Hacienda.

El salario escolar que reciben los funcionarios del sector público se pagará en enero de este 2026, como parte del calendario oficial de salarios y pensiones definido por el Ministerio de Hacienda. El depósito se realizará en un solo tracto al inicio del año.

Este pago corresponde a un monto acumulado que se retiene mensualmente durante el año anterior y se entrega de forma conjunta en enero. Su objetivo es apoyar a los hogares en los gastos propios del inicio del curso lectivo.

De acuerdo con el calendario oficial, el depósito del salario escolar se efectuará el 23 de enero de 2026. La fecha aplica para la mayoría de instituciones del sector público incluidas en el cronograma de Hacienda.

El salario escolar no es un bono adicional, sino una parte del salario que no se recibe mes a mes, ya que el patrono la mantiene en custodia hasta su pago acumulado. En términos generales, el monto equivale aproximadamente a un salario mensual.

Para el cálculo del salario escolar, las instituciones públicas toman como base los salarios brutos recibidos entre enero y diciembre del año anterior y aplican un 8,33% sobre ese monto. Ese porcentaje equivale a la doceava parte del salario anual, por lo que el pago suele aproximarse a un mes completo de salario.

Este esquema deja claro que el salario escolar no corresponde a un ingreso adicional, sino a una porción del salario que se acumula durante el año. El patrono retiene ese monto de forma mensual y lo entrega de manera conjunta en enero, razón por la cual no se percibe mes a mes.

En relación con las deducciones, el salario escolar está exento del impuesto sobre la renta. Sin embargo, sí pueden aplicarse rebajos por cargas sociales, embargos, pensiones alimentarias y otras deducciones propias del salario ordinario.