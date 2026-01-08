Economía

Cuándo se pagará el salario escolar en 2026: esto es lo que debe tomar en cuenta

El salario escolar 2026 ya tiene fecha de pago. Conozca cuándo se depositará, a quiénes aplica y qué debe revisar al recibir este ingreso

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El salario escolar del sector público se pagará en enero de 2026, en un solo tracto y como parte del calendario oficial de Hacienda.
El salario escolar del sector público se pagará en enero de 2026, en un solo tracto y como parte del calendario oficial de Hacienda. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSalario escolarHaciendaEmpleados públicos
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.