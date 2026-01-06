Economía

Así se calcula el salario escolar del sector público

¿Sabe cómo se calcula el salario escolar del sector público? Conozca la fórmula, el porcentaje aplicado, las deducciones y por qué equivale a un salario adicional

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
12/08/16. San José. Banco de Costa Rica. Oficinas Centrales. Servicios que ofrece al público. Bodegas del Banco. Conteo de billetes. Fotos Melissa Fernández Silva
El salario escolar del sector público se obtiene al aplicar un 8,33% al salario bruto anual acumulado entre enero y diciembre.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSalario escolarHaciendaEmpleados públicos
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.