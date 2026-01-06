Así se calcula el salario escolar del sector público

El salario escolar del sector público se obtiene al aplicar un 8,33% al salario bruto anual acumulado entre enero y diciembre.

El salario escolar que reciben los funcionarios del sector público se calcula a partir de los salarios brutos percibidos durante todo el año anterior. El monto final equivale, en términos generales, a un salario mensual adicional que se deposita en enero.

Este monto se depositará el 23 de enero de 2026, según el calendario oficial de pagos de salarios y pensiones divulgado por el Ministerio de Hacienda.

Para realizar el cálculo, las instituciones públicas suman los salarios brutos pagados entre enero y diciembre y aplican un 8,33% sobre ese total. Ese porcentaje corresponde a la doceava parte del salario anual, razón por la cual el pago suele asemejarse a un mes completo de salario.

Este mecanismo implica que el salario escolar no es un pago extraordinario, sino un monto acumulado que el patrono retiene mes a mes y mantiene en custodia hasta su entrega en enero. En la mayoría de los casos, la persona trabajadora no percibe ese porcentaje durante el año, sino hasta el pago único.

En cuanto a las deducciones, el salario escolar está exento del impuesto sobre la renta. No obstante, sí pueden aplicarse rebajos por cargas sociales, embargos, pensiones alimentarias y otras deducciones asociadas al salario ordinario.

El pago del salario escolar en el sector público se realiza, por regla general, durante el mes de enero de cada año, en un solo tracto y junto con el resto de obligaciones salariales definidas en el calendario oficial.