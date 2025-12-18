Economía

Cuándo se pagará el salario escolar 2026: quiénes lo reciben y cómo se calcula

El salario escolar 2026 ya tiene fecha de pago. Sepa cuándo se deposita, quiénes lo reciben, cómo se calcula y qué deducciones aplican en el sector público y privado

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El salario escolar 2026 se pagará el 23 de enero. Conozca quiénes lo reciben, cómo se calcula en el sector público y cómo funciona en el privado.
El salario escolar 2026 se pagará el 23 de enero. Conozca quiénes lo reciben, cómo se calcula en el sector público y cómo funciona en el privado. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSalario escolar
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.