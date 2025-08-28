Crecimiento del PIB de Estados Unidos en segundo trimestre revisado al alza

Washington. La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3% en 12 meses en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicialmente anunciado.

El dato anunciado supera, además, la previsión de mercados y supone una revisión al alza respecto al 3% en 12 meses que había sido publicado en julio, de acuerdo con el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban una variación menor, a 3,1%, según el consenso publicado por MarketWatch. Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre en base a una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.

De un trimestre a otro, el crecimiento fue de un 0,8%. La actualización de los datos refleja “en primer lugar una revisión al alza de las inversiones y los gastos de consumo”, precisa la publicación del Departamento de Comercio. Los gastos gubernamentales fueron revisados a la baja y las importaciones al alza.

