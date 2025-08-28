Economía

Crecimiento del PIB de Estados Unidos en segundo trimestre revisado al alza

El dato anunciado supera la previsión de los mercados

Por AFP
Dólares EF
El PIB estadounidense creció un 0,8% respecto al anuncio del primer trimestre. (Shutterstock/Shutterstock)







