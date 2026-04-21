Costa Rica está cerca de sumar al quinto banco sistémico: será una entidad privada

Davivienda anunció, el pasado lunes 6 de enero, que iba a integrar las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá.

Costa Rica esta cerca de sumar al quinto banco sistémico que opera en el país. La nueva entidad que subirá a este rango será privada.

Humberto Grant, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), confirmó en entrevista con La Nación que una vez que se concrete la fusión de Davivienda con Davibank (antes Scotiabank), la entidad resultante tendrá un peso muy relevante en el sistema financiero.

“La entidad, una vez concluida la fusión, sería un nuevo sistémico (...) Cumpliría todas las casillas (necesarias para ser una entidad sistémica)”, manifestó Grant el pasado 18 de febrero.

La integración de las dos instituciones extranjeras conlleva un rebalanceo importante en el peso de la banca costarricense, pues Davivienda daría un fuerte salto para acercarse a las entidades financieras más grandes del país.

Si bien esta unión no implica un cambio en la posición de Davivienda en el ránquin general, donde ocupa el quinto lugar, la integración fortalecerá su escala y presencia dentro del sistema bancario, acercándose a los bancos más grandes del país.

A inicios de diciembre pasado, Javier Suárez, presidente de Davivienda, manifestó que el banco resultante tendrá un músculo relevante para intensificar la competencia en el sistema financiero nacional.

“Vamos a estar casi que en todo el espectro de clientes, tanto en la banca de personas como en la de empresas. Vamos a tener una presencia robusta en el mercado y creemos que para los costarricenses es una posibilidad para tener una oferta de valor completa y competitiva que entre a dinamizar el mercado”, afirmó el ejecutivo

Actualmente, cuatro bancos son catalogados como sistémicos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef): Banco Nacional, Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular y BAC. Este último es el único privado que forma parte del grupo.

Estas cuatro entidades ostentan un peso tan importante que pueden impactar todo el sistema financiero como la economía del país si, ante un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o caen en insolvencia.

A febrero pasado, estas cuatro entidades representaron el 76% de los ¢34.000.220 millones en activos totales del sistema bancario. Si se suman los de Davivienda y Davibank, el porcentaje asciende al 88%. Estas seis entidades acumulan activos por ¢29.967.055 millones.

El otro 12%, es decir ¢4.033.166 millones, se reparte entre los siete bancos restantes, según datos de Sugef. Vale la pena destacar que, de momento, Davivienda y Davibank son bancos en competencia.

Carlos Fernández, exgerente del BCR, explicó que Davivienda es un banco consolidado y respaldado por su fuerte casa matriz en Colombia, por lo que la integración le permitirá fortalecerse en el negocio.

“La fusión contribuye al crecimiento en activos, cartera y depósitos, que se reflejarán de manera importante en las utilidades”, aseguró Fernández. El exbanquero opinó que la entidad seguirá siendo muy fuerte en banca empresarial y de personas, con un enfoque en el crédito en dólares.

La Nación consultó a Davivienda sobre este tema. Sin embargo, al cierre de edición, no se habían referido.

Ranking por activos

Por activos, el Banco Nacional es la entidad bancaria más grande del país, con un total de ¢8.496.297 millones a febrero pasado. A esta institución le sigue el BCR, cuyos activos suman ¢6.698.737 millones.

En tercera posición se sitúa el BAC, que es la entidad bancaria privada más grande del país, con activos por ¢6.299.750 millones. En el cuarto sitio está el Popular, con activos por ¢4.438.768 millones, de acuerdo con cifras de la Superintendencia.

Davivienda es quinto, con un monto de ¢2.162.385 millones, y Davibank es sexto, con activos por ¢1.871.117 millones. Si las entidades se fusionaran hoy, la cifra conjunta de activos alcanzaría ¢4.033.502 millones, lo que las consolidaría en el quinto lugar.

Davivienda anunció el lunes 6 de enero de 2025 que integraría las operaciones de Scotiabank en los mercados de Colombia, Costa Rica y Panamá, con el propósito de fortalecer su internacionalización y consolidarse como una organización multilatina.

¿Cómo se definen?

La Sugef identificó años atrás a las cuatro instituciones como las de mayor peso y son las únicas capaces de transmitir perturbaciones al sistema financiero en caso de entrar en problemas.

La entidad supervisora detalló que, en el caso del proceso de integración entre Davivienda y Davibank, el resultado de la aplicación de la metodología para la identificación de entidades de importancia sistémica se podrá conocer hasta que se tenga claridad de la conformación del banco resultante.

“La determinación de importancia sistémica no se asigna por áreas de negocio sino para toda la entidad financiera”, precisó Sugef.

Para identificar a las entidades sistémicas, la Superintendencia utilizó una metodología creada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, una organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria.

Para designar a los cuatro bancos sistémicos actuales, la metodología estableció indicadores por tamaño, interconexión, complejidad y grado de sustitución. A cada categoría se le asignó una puntuación total de 10.000 que se repartía entre las entidades financieras de Costa Rica (bancos, cooperativas, mutuales y financieras).

Aquellas instituciones que obtuvieron una puntuación mayor a 1.000 en alguna de las cuatro variables fueron catalogadas como de importancia sistémica. Cada uno de los bancos tiene un peso diferente según la variable.