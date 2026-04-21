Economía

Costa Rica está cerca de sumar al quinto banco sistémico: será una entidad privada

Presidente del Conassif confirma que el sistema bancario tendrá una nueva entidad con un peso relevante para ser considerada sistémica

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Por Luis Enrique Brenes
Fotografías ilustrativas de las fachadas del los edificios de Davivienda y Scotiabank.
Davivienda anunció, el pasado lunes 6 de enero, que iba a integrar las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá. (Jose Cordero)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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