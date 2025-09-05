Coopealianza vende propiedades desde ¢5 millones y con hasta 49% de descuento

Propiedades desde ¢5 millones disponibles hasta el 5 de setiembre. Vea las opciones con descuentos por orden de precio.

Coopealianza ofrece una lista de propiedades en distintas zonas del país con descuentos de hasta un 49%, ideales para quienes buscan invertir o adquirir un terreno a bajo costo.

Las opciones incluyen lotes en Alajuela, Puntarenas y Limón.

Estas son las opciones ordenadas del menor al mayor precio:

Lote en Puntarenas, Corredores — ¢5.000.000 (35% de descuento)

Ubicado en Laurel, 300 metros al oeste del Club Social de Finca Caucho.

Área de terreno: 1.214,61 m² | Topografía: Regular | Acceso: Servidumbre de paso

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Terreno de 1.214 m² con acceso por servidumbre. Ubicado en Laurel, Corredores. Tiene 35% de descuento. Oportunidad para construir. (Coopealianza /Coopealianza)

Lote en Alajuela, Palmares — ¢14.178.000 (44% de descuento)

En Barrio Residencial Castillo Real, filial número 36 Bloque A.

Área de terreno: 278 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle interna

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Lote plano de 278 m² en zona residencial de Palmares. Tiene 44% de descuento. Ideal para desarrollar vivienda. (Coopealianza /Coopealianza)

Lote en Alajuela, Palmares — ¢15.000.000 (44% de descuento)

Barrio Residencial Castillo Real, filial número 66 Bloque A.

Área de terreno: 300 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle interna

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Terreno plano de 300 m² en Castillo Real, Palmares. Rebajado un 44%. Con acceso por calle interna. Zona residencial. (Coopealianza /Coopealianza)

Lote en Limón, Guácimo — ¢8.500.000 (18% de descuento)

En Pocora, Barrio Los Laureles, frente a la esquina sureste de la Plaza de Deportes.

Área de terreno: 670 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle pública

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Lote de 670 m² en Pocora, frente a plaza deportiva. Tiene 18% de rebaja. Acceso por calle pública. Zona tranquila. (Coopealianza /Coopealianza)

Finca en Alajuela, Upala — ¢11.300.000 (40% de descuento)

Barrio El Progreso, 400 metros oeste de Plaza Mesén.

Área de terreno: 7.000 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle pública

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Lote en Puntarenas, Golfito — ¢16.100.000 (20% de descuento)

La Esperanza, 1 kilómetro al norte de la escuela en Las Tarimas, Río Claro.

Área de terreno: 2.100 m² | Topografía: Ondulada | Acceso: Calle pública

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Terreno ondulado de 2.100 m² en Guaycara, Golfito. Con acceso por calle pública. Tiene 20% de rebaja. Buena ubicación. (Coopealianza /Coopealianza)

Lote en Alajuela, Upala — ¢18.700.000 (30% de descuento)

Barrio Canalete, 200 metros este de la escuela Canalete.

Área de terreno: 3.159,62 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle pública

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Lote en Alajuela, Palmares — ¢19.688.000 (49% de descuento)

Barrio Residencial Castillo Real, filial número 38 Bloque A.

Área de terreno: 428 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle interna

Más sobre la propiedad: Ver detalles

Lote plano de 428 m² en zona residencial de Palmares. Con 49% de rebaja. Ideal para construir. Acceso por calle interna. (Coopealianza /Coopealianza)

Coopealianza dispone de condiciones de financiamiento para quienes deseen adquirir alguna de las propiedades que mantiene en venta.

Para obtener más detalles sobre las opciones disponibles, los interesados pueden comunicarse al teléfono +506 4800-2284. Además, se encuentra habilitado un sitio web donde es posible consultar el inventario completo: Ver más propiedades en venta.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 5 de setiembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios de Coopealianza.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.