Coopealianza vende propiedades desde ¢5 millones y con hasta 49% de descuento

Coopealianza ofrece una lista de propiedades en distintas zonas del país con descuentos de hasta un 49%, ideales para quienes buscan invertir o adquirir un terreno a bajo costo.
Las opciones incluyen lotes en Alajuela, Puntarenas y Limón.
Estas son las opciones ordenadas del menor al mayor precio:
Lote en Puntarenas, Corredores — ¢5.000.000 (35% de descuento)
Ubicado en Laurel, 300 metros al oeste del Club Social de Finca Caucho.
Área de terreno: 1.214,61 m² | Topografía: Regular | Acceso: Servidumbre de paso
Lote en Alajuela, Palmares — ¢14.178.000 (44% de descuento)
En Barrio Residencial Castillo Real, filial número 36 Bloque A.
Área de terreno: 278 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle interna
Lote en Alajuela, Palmares — ¢15.000.000 (44% de descuento)
Barrio Residencial Castillo Real, filial número 66 Bloque A.
Área de terreno: 300 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle interna
Lote en Limón, Guácimo — ¢8.500.000 (18% de descuento)
En Pocora, Barrio Los Laureles, frente a la esquina sureste de la Plaza de Deportes.
Área de terreno: 670 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle pública
Finca en Alajuela, Upala — ¢11.300.000 (40% de descuento)
Barrio El Progreso, 400 metros oeste de Plaza Mesén.
Área de terreno: 7.000 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle pública
Lote en Puntarenas, Golfito — ¢16.100.000 (20% de descuento)
La Esperanza, 1 kilómetro al norte de la escuela en Las Tarimas, Río Claro.
Área de terreno: 2.100 m² | Topografía: Ondulada | Acceso: Calle pública
Lote en Alajuela, Upala — ¢18.700.000 (30% de descuento)
Barrio Canalete, 200 metros este de la escuela Canalete.
Área de terreno: 3.159,62 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle pública
Lote en Alajuela, Palmares — ¢19.688.000 (49% de descuento)
Barrio Residencial Castillo Real, filial número 38 Bloque A.
Área de terreno: 428 m² | Topografía: Plana | Acceso: Calle interna
Coopealianza dispone de condiciones de financiamiento para quienes deseen adquirir alguna de las propiedades que mantiene en venta.
Para obtener más detalles sobre las opciones disponibles, los interesados pueden comunicarse al teléfono +506 4800-2284. Además, se encuentra habilitado un sitio web donde es posible consultar el inventario completo: Ver más propiedades en venta.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 5 de setiembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios de Coopealianza.
