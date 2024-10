Compras de ‘viernes negro’ impulsan uso de casilleros: ¿cómo reconocer un servicio autorizado?

Durante el último trimestre del año se abre una temporada de alto consumo, impulsada por festividades como el “viernes negro”, que este año se celebrará el 29 de noviembre. Los consumidores se preparan para aprovechar descuentos, tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico. Y plataformas como Amazon, eBay y otras tiendas en línea captan la atención con sus ofertas.

Este tipo de compras incrementa las importaciones durante diciembre, según confirmó la Dirección General de Aduanas. Sin embargo, para traer esas mercancías a Costa Rica es necesario contratar un servicio de paquetería o casillero, de los cuales existen decenas en el país.

Y aunque la oferta de casilleros que se promocionan en redes sociales puede parecer abundante, no todas las empresas que ofrecen el servicio están autorizadas para brindarlo, lo que puede generar riesgos para quienes importan mercancías. Cristian Montiel, director general de Aduanas, afirmó que este tipo de compañías deben estar registradas ante el Servicio Nacional de Aduanas como operadores de paquetería rápida.

Para que un usuario asegure que su compra está protegida, existe una herramienta que indica cuáles son las empresas inscritas registradas y su estado ante la Administración Aduanera, permitiendo verificar si cumplen todos los requisitos.

El listado puede consultarse en el sitio web del Sistema TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero): www.ticaconsultas.hacienda.go.cr. Allí, el interesado debe seleccionar la pestaña de “Consultas Generales de Declarantes” y luego “Por categoría y ubicaciones”. Al llegar a la página de consulta, se debe elegir la categoría “Entrega rápida” y en “Estado actual del declarante” seleccionar “Activo”.

Después de confirmar la selección, se desplegarán los declarantes autorizados por Aduanas para ofrecer el servicio de casillero.

El sistema de consultas de TICA permite saber cuáles empresas están habilitadas para dar el servicio de casillero o entrega rápida.

De acuerdo con el registro de Aduanas, hay 95 declarantes activos bajo la modalidad de “Entrega Rápida”, que es como Aduanas denomina a los casilleros. Este número se actualiza constantemente, según la información de Hacienda. En la plataforma también es posible consultar utilizando el número de cédula física o jurídica.

Casilleros informales representan un riesgo para los usuarios

Montiel explicó que, en muchos casos, cuando se importa mediante empresas no autorizadas, los productos pueden ser retenidos y no llegar nunca al destinatario. Esto se debe a que algunas compañías incumplen los procedimientos correctos: no declaran las mercancías o declaran otros productos, omiten permisos especiales cuando son necesarios o evaden los impuestos correspondientes.

Jaime Morales, gerente sénior de Comercio Exterior de la firma Grant Thornton, explicó que toda importación tiene sus obligaciones, y la mayoría de productos tienen una carga tributaria específica. Añadió que los consumidores deben tener en cuenta que no todos los productos comprados en línea pueden importarse sin más, ya que algunos requieren permisos especiales. Un ejemplo son los cosméticos, que necesitan permisos del Ministerio de Salud para su importación.

“En muchos casos, es necesario tramitar permisos para importar ciertos productos, lo que puede aumentar su costo debido a los gastos de trámite y bodegaje. Esto puede convertirse en un verdadero problema. Desde esa perspectiva, es clave que las personas comprendan que cada producto se declara por separado y tiene sus cargas tributarias”, indicó Morales.

Según Morales, existen dos supuestos en los que los casilleros no autorizados pueden incumplir la ley. El primero es que se trate de empresas totalmente informales y sin permisos que ingresan las mercancías al país, lo que se considera contrabando, o bien, empresas formales, pero que registran mercancías con información incorrecta, por lo que no se cumple con todos los requisitos de la importación.

Tanto Morales como Montiel coincidieron en que hay varias “señales” que pueden alertar a un usuario para pensar que un casillero no está cumpliendo con las obligaciones aduaneras. Ambos mencionaron que la principal es cuando estos cobran una sola tarifa, independientemente del producto que importen, la cual suele ser muy baja. Esto puede resultar sospechoso porque hay productos que no pagan impuestos de importación, como los libros, y otros que cobran altas tarifas.

Aunque esto puede representar una opción más barata para el usuario, se corre el riesgo de que la empresa no esté pagando impuestos y la mercancía pueda ser retenida por Aduanas.

“Debe haber algo irregular en los casilleros que cobran solo por peso, sin importar el producto, ya que esa no es la forma en que las mercancías ingresan al país. Además, es fundamental exigir un comprobante de compra que incluya el precio, pues esa información se registra en la declaración única aduanera (DUA)” — Jaime Morales, gerente sénior de Comercio Exterior de Grant Thornton

Transporte de bienes al hogar es responsabilidad de empresas, si ofrecen el servicio

Las empresas formales que, como parte de sus servicios, ofrecen el traslado de los bienes nacionalizados hasta el domicilio del usuario, deben responder por cualquier daño o inconveniente durante este proceso.

Así lo explicó Maricruz Goñi, jefa de la Plataforma de Atención al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), quien indicó que las empresas deben cumplir con lo estipulado en el contrato acordado con el cliente.

Sin embargo, Goñi precisó que esto no se aplica solo a productos importados, sino también a los comprados en Costa Rica, como los adquiridos en el Depósito Libre de Golfito. Tanto la empresa como el cliente deben verificar el estado del producto antes del transporte, para que cualquier daño sea responsabilidad del transportista.

En caso de algún daño o incumplimiento, los clientes pueden presentar una denuncia ante el MEIC o solicitar asesoría llamando a la línea 800-Consumo (800-266-7866). Las denuncias pueden presentarse por medio de un formulario web o personalmente, en las oficinas del Ministerio.

Goñi también aclaró que el MEIC no puede tramitar denuncias relacionadas con compras internacionales, debido a que, según el principio de territorialidad, solo supervisa las compras dentro de Costa Rica. Además, explicó que si un usuario adquiere un servicio de una empresa informal o inexistente, no puede interponer una denuncia, ya que uno de los requisitos es proporcionar el nombre y cédula del comercio o persona con actividad lucrativa.