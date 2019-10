Ahora bien, la DGT considera que el vale es un documento representativo de moneda y que como tal no califica como bien sujeto al IVA (no debe pagarse el impuesto al momento en que se adquiere el vale); sino es hasta que efectivamente dicho vale se canjee, que podrá determinarse si deberá pagarse o no el IVA por la venta respectiva o adquisición de las mercancías o servicios, si es que están afectas a dicho impuesto.