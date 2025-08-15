Confianza de los consumidores de Estados Unidos cae en agosto

El nivel de confianza de los consumidores estadounidenses se contrajo en agosto, contrariamente a lo esperado por el mercado, según una estimación preliminar publicada este viernes 15 de agosto por la Universidad de Michigan.
