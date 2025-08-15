Economía

Confianza de los consumidores de Estados Unidos cae en agosto

El índice de confianza medido por ese barómetro se situó en 58,6 puntos

EscucharEscuchar
Por AFP

El nivel de confianza de los consumidores estadounidenses se contrajo en agosto, contrariamente a lo esperado por el mercado, según una estimación preliminar publicada este viernes 15 de agosto por la Universidad de Michigan.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ConfianzaConsumidoresEstados UnidosUniversidad de Michigan
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.