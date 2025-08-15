Confianza de los consumidores de Estados Unidos cae en agosto

El nivel de confianza de los consumidores estadounidenses se contrajo en agosto, contrariamente a lo esperado por el mercado, según una estimación preliminar publicada este viernes 15 de agosto por la Universidad de Michigan.

El índice de confianza medido por ese barómetro se situó en 58,6 puntos, un 5% menos en datos intermensuales, con caídas especialmente en dos rubros: la confianza en la situación económica actual y la confianza en la economía futura.

Esta estimación sorprendió a los analistas, que preveían un ligero aumento del índice, hasta los 62,5 puntos en agosto, frente a los 61,7 de julio, según el consenso publicado por MarketWatch.

En un año, el índice se retrajo 13,7%.

Se trata de “la primera caída en cuatro meses”, declaró la directora de la encuesta, Joanne Hsu, para quien “este deterioro se debe en gran medida a un aumento de la preocupación por la inflación”.