Economía

Competencia Perfecta: Tres detalles de la reforma eléctrica podrían impedir una baja en las tarifas

El proyecto de ley eléctrica en Costa Rica busca abrir el mercado. Descubra los tres vacíos en la letra pequeña que arriesgan sus tarifas.

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Por José Luis Arce

El expediente 23.414 elige el modelo correcto para modernizar el sistema eléctrico costarricense. Pero la promesa de tarifas más bajas no se cumple en el texto de la ley: se gana o se pierde en detalles técnicos que rara vez llegan al debate público. Conviene mirarlos de cerca.








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Competencia PerfectaJosé Luis Arceley armonización eléctrica

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