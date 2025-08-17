Economía

¿Cómo tener Internet en un viaje? Siga estos sencillos pasos

Usuarios pueden contratar planes de datos con proveedores de eSIM o utilizar el roaming de datos de las operadoras locales

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Recorrido Aeropuerto Juan Santa María / AERIS
La eSIM o los planes de roaming con operadores locales son alternativas de conexión a Internet en el extranjero. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ViajeseSIMInternet en viajes
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.