¿Cómo saber cuánto debo de marchamo?

Consulte el monto a pagar por su marchamo 2026 en el sitio web del INS, por teléfono o en la app móvil. Conozca la fecha límite para evitar multas.

Por Óscar Rodríguez
Autopista General Cañas, marchamo
El marchamo 2026 está al cobro desde el pasado 3 de noviembre. En el sitio web del INS puede consultarse el monto a pagar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







