¿Cómo saber cuánto debo de marchamo?

El marchamo 2026 está al cobro desde el pasado 3 de noviembre.

Para saber cuánto debe pagar en total del derecho de circulación puede consultas en el sitio web https://marchamo.ins-cr.com/marchamo/ConsultaMarchamo.aspx. Ahí deberá elegir el tipo de vehículo y digitar su número de placa sin guiones ni espacios en blanco.

Adicionalmente, las personas pueden hacer la consulta llamando a la línea 800-MARCHAMO (800-6272-4266), al teléfono 2243-9999, o bien por medio de la app INS Móvil que se puede descargar en las tiendas digitales de Google y Apple.

El marchamo debe cancelarse antes del 1.° de enero. Aquellos conductores que circulen sin este requisito a partir del 1.° de enero del 2026 se exponen a una multa, que actualmente es de ¢60.831,62, y al retiro de las placas o el vehículo; pero además, se le sumarán otro tipo de recargos, como un interés del 10,67% anual al monto del impuesto a la propiedad, o un recargo de 2% mensual en el valor de las multas por parquímetros que se encuentren pendientes.