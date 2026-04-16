¿Cómo emprender desde cero? ¿Cómo hacer crecer una microempresa? Foro de ‘La Nación’ reunió a expertos para guiarlo

El foro contó con la participación de Ricardo Carvajal, de Digepyme del MEIC; Tatiana Valverde, de Auge, la incubadora de negocios de la UCR, y de Mayid Sauma, del banco BAC.

Emprender es el sueño de muchas personas, pero no saben cómo dar los primeros pasos. Otras tal vez ya tienen su microempresa, pero desean verla crecer y no saben a quién acudir.

Los números del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) lo demuestran: en el último año se inscribieron cerca de 6.000 negocios de este tipo.

Por eso, La Nación unió a especialistas en el foro virtual Visión PYME, que se transmitió este 16 de abril en el canal de YouTube de La Nación. Los participantes fueron:

Ricardo Carvajal Alpírez , director de Digepyme, del MEIC.

, director de Digepyme, del MEIC. Mayid Sauma Ruiz . Vicepresidente Personas, pymes y medios de pago de BAC Credomatic.

. Vicepresidente Personas, pymes y medios de pago de BAC Credomatic. Tatiana Valverde Chacón, docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) y directora de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (Auge).

Puede observar todo el foro aquí:

Los primeros pasos

Carvajal indicó que lo primero que una persona debería hacer es identificar sus “superpoderes”: ¿en qué es buena?

“Con eso claro, veamos las necesidades del mercado, y sobre eso plateemos soluciones”, destacó.

Valverde añadió que es necesario también encontrar algo que realmente apasione, porque eso será el combustible para la motivación.

“El camino del emprendedor es muy irregular. Hay días muy buenos y muy malos. La pasión nos hacer ser más pacientes, más perseverantes”, aseguró.

Carvajal recalcó que uno de los principales errores consiste en creer que la idea de un producto basta para que la gente lo compre.

“El consumidor compra lo que quiere y necesita comprar, no lo que nosotros le queremos vender”, subrayó.

Por eso, en la medida en la que se entiendan las necesidades y vacíos en el mercado y se propongan soluciones, habrá más éxito.

Sauma evidenció que tener claras las necesidades del cliente es vital para el éxito.

“Típicamente, cuando se tiene la idea, no se piensa en el mercado. Creemos que la gente verá las cosas de la misma forma que nosotros. Pero no”, dijo Sauma.

Sauma aseveró la importancia de conocer al cliente, sus gustos, necesidades y formas de consumo. Además, la consistencia es trascendental para mantenerse en el camino.

“Las pymes en un inicio dependen de uno mismo. Esa consistencia de levantarse todos los días para dar el servicio y darle al cliente lo que quiere y necesita”, puntualizó.

Mayid Sauma Ruiz, del BAC, fue uno de los participantes. (José Cordero/La Nación)

¿Qué puertas tocar al comenzar?

Carvajal afirmó que otro error es creer que todo se resuelve con dinero. La inversión inicial es necesaria, pero no lo resuelve.

Sauma coincidió: “el crédito es importante, claro, pero no es suficiente. La idea debe estar conceptualizada, debe haber un momento y acompañamiento. Nosotros desorrallamos la línea de crédito, porque sabemos que la gente necesita dinero. Pero también tenemos una línea de desarrollo para acompañar a cliente”.

La capacitación entonces se vuelve clave.

“A veces nos cuesta aceptar que la idea no es la mejor o hay que pulirla. La retroalimentanción es necesaria. Toca ser humilde y dejarse guiar”, señaló.

Por ello, los panelistas indicaron que no basta con tener una idea de negocio sobre en algo en lo que seamos buenos y nos apasione, ni de simplemente conseguir capital semilla para empezar. La capacitación en habilidades empresariales es trascendental.

Valverde manifestó: “yo puedo cocinar riquísimo, pero tengo que obtener habilidades de administración, de contabilidad. Al empredendor le toca hacer de todo”.

En este sentido, hay incubadoras de negocio en diferentes universidades, centros de desarrollo empresarial en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); y los bancos, más allá de simplemente dar créditos, también buscan dar el acompañamiento necesario al emprendedor.

El MEIC también tiene un canal de WhatsApp llamado Empresarios y PYMES, donde se comparten opciones.

“Emprender es difícil, pero nunca en la historia ha sido más fácil que hoy, porque hay muchas opciones de capacitación”, destacó Carvajal.

Los panelistas concordaron en que no solo basta con una capacitación, debe ser constante. A esto se le deben unir las facilidades que da la inteligencia artificial.

Tatiana Valverde, directora de Auge, la incubadora de empresas de la UCR, habló de lo que debe tomarse en cuenta al dar el primer paso. (José Cordero/La Nación)

Crecimiento

Si la pyme va creciendo y se quiere llegar a más, Carvajal aconsejó conocer los números y saber hacia dónde se quiere ir.

“Debe trazarse una hoja de ruta. Ya en ese momento también debe comenzarse a delegar, porque debe reconocerse dónde hay necesidades de ayuda”, afirmó.

Sauma indicó que en esta etapa las personas deben ser “soñadores con pies de plomo”. Para ello es imprescindible conocer los números, pero también separar las finanzas personales de las de la empresa. El consejo es que en cuanto puedan bancaricen sus operaciones, porque les permitirá no solo tener los números claros, también optar por mayores opciones de crédito.

Ricardo Carvajal, de Digipyme del MEIC, participó del foro Visión PYME. (José Cordero/La Nación)

Digitalización

En los últimos años, las ventas en línea han cobrado importancia, pero dar el salto también requiere de preparación.

“Hemos visto casos de gente a las que les va muy bien en la tienda física, y al pasarse a canales digitales no lo logran. Y es porque no es lo mismo, los enfoques son diferentes”, dijo Carvajal.

Uno de los errores, señaló, es querer abarcarlo todo. En los canales digitales debe recurrirse lo más posible a la especialización.

Sauma recalcó que el BAC da herramientas con la creación de sitios web que incluyen el carrito y la pasarela de pago.

“No es poner todo el catálogo en línea y comenzar a vender. Es cambiar el modelo de negocio porque es otro modelo de negocio. La transición debe hacerse con capacitación también”, subrayó.

La ciberseguridad también es vital. Carvajal aclaró que esta no solo está en la pasarela de pago, comienza en la contraseña del correo electrónico, pues debe cuidarse en todo el camino.

“Debemos informarnos y capacitarnos. En el sitio web, en los medios de pago, en las redes sociales”, destacó.

Sauma subrayó que esto es algo en lo que las empresas deben poner especial atención.

“En las plataformas de BAC tenemos la mayor seguridad. Pero hay otras prácticas: tener antivirus, no compartir las contraseñas, tener seguros y concientizar a los colaboradores es vital para controlar el riesgo”, concluyó.