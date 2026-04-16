Economía

¿Cómo emprender desde cero? ¿Cómo hacer crecer una microempresa? Foro de ‘La Nación’ reunió a expertos para guiarlo

Profesionales en banca, incubadoras de negocios y el MEIC se dieron cita en este 16 de abril en un foro virtual

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Por Irene Rodríguez
09/04/2026, San Jose, Grupo Nación, foro para emprendedores con los panelistas Mayid Sauma del BAC, Ricardo Carvajal Alpírez digepyme, Tatiana Chacon Valverde de la UCR.
El foro contó con la participación de Ricardo Carvajal, de Digepyme del MEIC; Tatiana Valverde, de Auge, la incubadora de negocios de la UCR, y de Mayid Sauma, del banco BAC. (José Cordero/La Nación)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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