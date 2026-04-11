Sucesos

MEIC alerta sobre estafas a pymes; una librería independiente ya cayó en la trampa

Estafadores contactan a sus potenciales víctimas y les indican que deben renovar su sello PYME

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Por Yeryis Salas
El MEIC llamó a la población a estar alerta. (Shutterstock)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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