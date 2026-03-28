Comex confirma reuniones con Estados Unidos tras investigación por trabajo forzoso; esta es su postura

Comex confirma reuniones con EE. UU. por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó de que ha sostenido múltiples reuniones con autoridades del gobierno de Estados Unidos, luego de que ese país incluyera a Costa Rica en una investigación comercial por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso.

De acuerdo con Comex, hasta ahora se han realizado dos reuniones formales de negociación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), proceso que posteriormente evolucionó hacia múltiples encuentros con otras autoridades estadounidenses.

El Ministerio aseguró que estas conversaciones se desarrollan en un “entorno complejo y cambiante”, pero con un “ánimo constructivo y propositivo” entre ambas partes.

El contexto de estos acercamientos es la decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, de incluir a Costa Rica en una lista de 60 países y territorios que serán investigados bajo la Sección 301, inciso b, de la Ley de Comercio de 1974.

Manuel Tovar, jerarca del Comex. (Presidencia de la República /La Nación)

“Las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías, relacionados con la falta de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, son irrazonables o discriminatorias y si gravan o restringen el comercio de Estados Unidos”, dice el comunicado difundido por la USTR el 12 de marzo pasado.

La investigación, eventualmente, podría derivar en la imposición de nuevos aranceles.

En las reuniones con Washington, Comex indicó que ha enfatizado en el papel estratégico de Costa Rica en la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de Estados Unidos, así como la importancia de preservar el marco de libre comercio que ha generado beneficios mutuos durante décadas.

“Costa Rica no solo reafirma su firme compromiso con la erradicación del trabajo forzoso, sino que mantiene un sólido cumplimiento de los estándares laborales internacionales y de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, asegura Comex.

Los países o bloques investigados son Argelia, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Baréin, Bangladés, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica , República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irak e Israel.

Asimismo, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam.