Economía

Comex confirma reuniones con Estados Unidos tras investigación por trabajo forzoso; esta es su postura

Resultado de investigación podría implicar el establecimiento de nuevos aranceles a un grupo de 60 países, incluido Costa Rica

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Por Sebastián Sánchez
Fotocomposición del mapa de Costa Rica con el rostro del expresidente Donald Trump, que representa el impacto de las tarifas arancelarias de Estados Unidos sobre las exportaciones costarricenses y las relaciones comerciales bilaterales.
Comex confirma reuniones con EE. UU. por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso. (Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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