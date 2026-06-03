Comex analiza impacto de propuesta de nuevo arancel de Estados Unidos a exportaciones de Costa Rica

La cartera de Comercio Exterior confirmó que participará en el proceso de consulta pública abierto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), tras la propuesta de imponer una nueva carga arancelaria a productos costarricenses.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó que “dará seguimiento cercano” al reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos de proponer un arancel adicional del 12,5% a Costa Rica por no imponer y aplicar normativa para prohibir la importación de bienes elaborados por trabajo forzoso.

La entidad señaló que está al tanto de la fase del proceso y coordinará las acciones necesarias para participar en la consulta pública establecida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), con el objetivo de continuar salvaguardando los intereses del sector productivo y exportador costarricense.

La propuesta, basada en los resultados de una investigación del USTR iniciada en marzo pasado, plantea dos tarifas: 10% y 12,5% para aplicarse una en cada uno de los grupos en los que fueron clasificados los 60 países investigados.

Costa Rica, junto con otros 45 países están en la lista de países a los que se les aplicaría la tarifa del 12,5%.

Según el Comex, esta acción forma parte de una política de alcance global impulsada por Estados Unidos y podría servir como base para sustituir los aranceles del 10% actualmente vigentes bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, cuya vigencia expira el próximo 24 de julio.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. Durante 2025 las exportaciones de bienes hacia el país norteamericano representaron el 47% del total, equivalentes a casi $10.800 millones.

Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior (Crecex) indicó por medio de un comunicado, que Costa Rica debe evitar una lectura alarmista, pero tampoco puede subestimar el anuncio.

La organización gremial propuso el establecimiento inmediato de una instancia público-privada de seguimiento, en la que participen las cámaras empresariales y sectores potencialmente expuestos para recopilar información sectorial, analizar productos sensibles y construir una posición país que combine defensa comercial, cumplimiento normativo y diplomacia.

“Costa Rica debe actuar con prudencia, pero con rapidez. No hay que anticipar escenarios definitivos antes de que concluyan las etapas jurídicas y procesales correspondientes en Estados Unidos, sin embargo, sí debemos prepararnos desde ahora para defender técnicamente nuestros intereses”, destacó Crecex.

La Cámara señaló que Estados Unidos mantiene un proceso permanente de observación de mercado, revisión de barreras comerciales, evaluación de condiciones laborales, trazabilidad de cadenas de suministro y cumplimiento de estándares asociados al comercio internacional.

Por estas razones Crecex considera que la respuesta de Costa Rica deberá ser técnica, coordinada y estratégica.