Clave Fiscal: Resultados fiscales del primer trimestre

En la página web del Ministerio de Hacienda, se encuentra el Informe de Resultados Fiscales del primer trimestre del año 2026. Como es usual, se trata de un documento extenso con muchas cifras y cuadros de análisis financiero.

En forma resumida, el informe oficial señala que el comportamiento de las cuentas del Estado en los primeros tres meses del año respondió principalmente a dos factores: la aplicación de medidas de contención del gasto y una desaceleración o menor dinamismo en el ritmo de los ingresos.

Según el reporte, los ingresos han sido afectados por una disminución de los impuestos a los ingresos y utilidades (renta), del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la propiedad de los vehículos (marchamo).

Ricardo González, abogado. (Cortesía Ricardo González)

Esa desaceleración afectó el resultado acumulado del trimestre y redujo el margen que se había observado previamente en las finanzas públicas. El informe precisa que esta menor recaudación incidió de forma directa en el comportamiento del balance fiscal del periodo.

Así, el texto aclara que el resultado general del trimestre estuvo determinado, sobre todo, por la pérdida de dinamismo en los ingresos corrientes y por el efecto de las decisiones tomadas en materia de gasto.

Precisamente en materia de gasto público, el informe indica que se mantuvieron medidas de control en varias partidas del presupuesto. Entre los rubros destacados figuran las transferencias y los pagos relacionados con la deuda, que contribuyeron a moderar la presión sobre las cuentas públicas.

La publicación plantea que el resultado del trimestre se explica en mayor medida por el ajuste y la contención del gasto que por un crecimiento de la recaudación. En resumen, el balance fiscal del periodo refleja una combinación entre ingresos con menor impulso y una política de gasto orientada a limitar su expansión.

De forma general, el informe describe un escenario en el que la evolución de las finanzas públicas depende del comportamiento conjunto de la recaudación y del control del gasto.

El documento sitúa ambos elementos como los principales determinantes del resultado fiscal del trimestre y los presenta como variables clave para entender la trayectoria reciente de las cuentas del Estado.