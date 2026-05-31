Economía

Clave Fiscal: Resultados fiscales del primer trimestre

El nuevo informe del Ministerio de Hacienda muestra un fuerte cambio de ritmo en la recaudación de impuestos. Descubra los factores que achicaron el margen fiscal.

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Por Ricardo González

En la página web del Ministerio de Hacienda, se encuentra el Informe de Resultados Fiscales del primer trimestre del año 2026. Como es usual, se trata de un documento extenso con muchas cifras y cuadros de análisis financiero.








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