"El Banco Central hizo de prestamista de última instancia, pero no fue suficiente. El Consejo de Gobierno analizó la situación y determinó que el banco ya no tenía ninguna viabilidad financiera. Estaba quebrado, era insolvente. Para que recuperara su solvencia había que capitalizarlo no solo con los ¢12.000 millones de colones que tenía como déficit, sino ponerle otra vez el capital que tenía, ¢3.000 millones. En aquel momento esos ¢15.000 millones, un poco más de $100 millones, era el equivalente a un Programa de Ajuste Estructural (PAE) y no había garantía que el banco surgiera.