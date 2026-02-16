Economía

Cientos de empresarios canadienses buscan invertir en México con condiciones de seguridad

Este evento ocurre a varias semanas del secuestro de diez mineros mexicanos que trabajaban para una compañía canadiense

Por AFP
Canadá y México
El ministro de Comercio Interior de Canadá, Dominic LeBlanc (arriba-izq.) y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard (arriba-der.), aplauden tras la firma de un memorando de entendimiento durante una reunión con líderes empresariales canadienses en la Ciudad de México. (YURI CORTEZ/AFP)







