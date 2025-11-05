Economía

China suspende temporalmente arancel adicional a productos de Estados Unidos tras acuerdo con Trump

China suspende su arancel del 24% a Estados Unidos por un año como parte de la tregua comercial con Trump. Vea qué pasará con los demás aranceles entre Washington y Pekín

Por Europa Press
Los metales conocidos como tierras raras son estratégicos para la economía del futuro y están en el centro de un nuevo acuerdo entre China y Estados Unidos para garantizar su abastecimiento
China suspende su arancel del 24% a Estados Unidos por un año como parte de la tregua comercial con Donald Trump. Vea qué pasará con los demás aranceles entre Washington y Pekín. (AFP/AFP)







