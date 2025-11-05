China suspende temporalmente arancel adicional a productos de Estados Unidos tras acuerdo con Trump

China suspende su arancel del 24% a Estados Unidos por un año como parte de la tregua comercial con Donald Trump. Vea qué pasará con los demás aranceles entre Washington y Pekín.

Madrid. Las autoridades chinas confirmaron que el arancel adicional del 24% sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos permanecerá suspendido durante un año, como parte de la tregua comercial alcanzada tras la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, realizada la semana pasada en Corea del Sur.

El Ministerio de Finanzas de China informó este miércoles de que la medida busca implementar el consenso logrado en las consultas comerciales entre ambos países.

Así, la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado dispuso “cesar”, a partir del 10 de noviembre, los gravámenes adicionales del 15% impuestos en marzo a productos como pollo, trigo, maíz y algodón estadounidenses.

De manera paralela, la Comisión anunció que el arancel del 24% sobre otras mercancías permanecerá suspendido durante un año, mientras que el arancel del 10% continuará vigente.

“La suspensión de ciertos aranceles bilaterales por parte de China y Estados Unidos redunda en el interés fundamental de ambos países y sus pueblos, satisface las expectativas de la comunidad internacional y contribuye a elevar las relaciones económicas y comerciales bilaterales a un nivel superior”, explicó el Ministerio de Finanzas.

En otro anuncio, el Ministerio de Comercio de China comunicó la suspensión, también desde el 10 de noviembre, de las sanciones impuestas a 15 empresas estadounidenses incluidas en marzo en la lista de entidades no confiables.

Asimismo, prorrogó por un año la suspensión de medidas contra otras 16 compañías agregadas en abril.

Estas acciones reflejan un deshielo en las relaciones comerciales entre las dos potencias, luego de que Donald Trump anunciara una reducción inmediata de los aranceles estadounidenses, del 20% al 10%, en represalia por el tráfico de fentanilo.

A cambio, Pekín se comprometió a comprar grandes volúmenes de soja estadounidense y a suspender durante un año los controles a las exportaciones de tierras raras.

LEA MÁS: Trump adopta tono conciliador con China tras anunciar un arancel adicional del 100% a esta economía