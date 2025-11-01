Economía

China cometió ‘error’ al restringir las tierras raras, dice jefe del Tesoro de Estados Unidos

Pekín anunció en octubre sus nuevos controles sobre esos materiales considerados fundamentales para industrias como la automotriz, la defensa o la electrónica de consumo

Por AFP
China domina el mercado de tierras raras, vitales para la industria tecnológica y militar. Su control genera tensiones geopolíticas.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos como el disprosio, el neodimio y el cerio. (Canva/Canva)







