China cometió ‘error’ al restringir las tierras raras, dice jefe del Tesoro de Estados Unidos

Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos como el disprosio, el neodimio y el cerio.

La decisión de China de imponer restricciones a la exportación de tierras raras fue un “error” y puso de manifiesto su capacidad de utilizarlas como herramienta coercitiva, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista publicada este sábado 1.° de noviembre.

Pekín anunció en octubre sus nuevos controles sobre esos materiales considerados fundamentales para industrias como la automotriz, la defensa o la electrónica de consumo.

Esas medidas fueron un punto de fricción importante en las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington, si bien China finalmente anunció su suspensión tras una esperada reunión esta semana en Corea del Sur entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

En una entrevista con el diario Financial Times, Bessent afirmó: “China alertó a todo el mundo del peligro. Han cometido un verdadero error”.

“Una cosa es poner la pistola sobre la mesa y otra muy distinta es disparar al aire”, señaló el funcionario.

Xi y Trump se vieron cara a cara el jueves al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y acordaron apaciguar su disputa comercial.

Tras las conversaciones, China afirmó que congelará durante un año ciertas restricciones a la exportación, incluidas las relativas a los materiales de tierras raras.

Esos controles habían sacudido los mercados y entorpecido las cadenas de suministro en este sector estratégico, una fuente clave de influencia internacional para Pekín.

Bessent dijo al Financial Times que China no podrá volver a tomar la misma medida: “Tenemos medidas para contrarrestar”.

“Creo que los dirigentes chinos se alarmaron ligeramente por la reacción mundial a sus restricciones a la exportación”, aseguró.