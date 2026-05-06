Economía

Certificados de depósito a plazo en dólares: estos son los rendimientos que otorgan 13 entidades financieras

Conozca lo que están pagando bancos, cooperativas y mutuales por los CDP en dólares a tres, seis, nueve y 12 meses

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Por Mónica Cerdas Gómez
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'La Nación' recopiló las tasas que ofrecen siete bancos, cuatro cooperativas de ahorro y crédito, y dos mutuales por CDP en dólares a plazos de tres, seis, nueve y 12 meses (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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