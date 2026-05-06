Certificados de depósito a plazo en dólares: estos son los rendimientos que otorgan 13 entidades financieras

'La Nación' recopiló las tasas que ofrecen siete bancos, cuatro cooperativas de ahorro y crédito, y dos mutuales por CDP en dólares a plazos de tres, seis, nueve y 12 meses

Quienes reciben ingresos en dólares y desean iniciar el hábito del ahorro, así como quienes perciben su salario en colones pero tienen metas en la divisa estadounidense y ya tienen recursos para ello, pueden considerar la apertura de un certificado de depósito a plazo (CDP) como una alternativa para rentabilizar esos fondos.

Se trata de un instrumento financiero de fácil acceso —pues puede gestionarse mediante la banca en línea o aplicaciones móviles de las entidades— que permite invertir un monto durante un periodo definido y obtener un rendimiento a cambio.

Su funcionamiento es sencillo: el cliente elige el monto, la moneda y el plazo de la inversión, mientras que la entidad financiera establece la tasa de interés que pagará. En general, a mayor plazo, mayor rendimiento.

Según la entidad, el cliente también puede definir la periodicidad con la que desea recibir los intereses —mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, al vencimiento—. Una vez cumplido el plazo, la persona recupera su capital.

Para este análisis, La Nación recopiló las tasas que ofrecen siete bancos, cuatro cooperativas de ahorro y crédito, y dos mutuales por CDP en dólares a plazos de tres, seis, nueve y 12 meses.

Las tasas presentadas en este artículo son netas —es decir, ya descuentan el impuesto sobre la renta aplicado a los rendimientos— y corresponden a pagos al vencimiento.

Como referencia, el monto mínimo de apertura de un CDP varía entre entidades. En las instituciones consultadas, oscila desde los $50 hasta montos iguales o superiores a los $1.000.

Depósitos en moneda extranjera

De acuerdo con datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el saldo de los depósitos a plazo en moneda extranjera en el sistema financiero alcanzó los $8.661,8 millones a abril pasado. Un año antes, se ubicaba en $8.171,7 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 6%.

En el Informe de Política Monetaria (IPM) de abril de 2026, el Central detalla que en el primer trimestre del año en curso se observó un aumento en la dolarización del ahorro en instrumentos bancarios. No obstante, precisa que fue principalmente a la vista.

“El aumento en la dolarización del ahorro financiero es consecuente con un premio por ahorrar en colones que continúa negativo, aunque en los últimos meses ha sido menos negativo”, agrega el IPM.