Economía

Informe legislativo sobre BCR SAFI: compra del PEP careció de análisis, tuvo sobreprecio y un posible daño de $40 millones a inversionistas

El informe fue aprobado por una mayoría en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público

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Por Óscar Rodríguez
Parque Empresarial del Pacífico PEP
El Parque Empresarial del Pacífico (PEP) es un complejo de bodegas que está ubicado en Espíritu Santo en Esparza, Puntarenas, a 4,5 km de Puerto Caldera. Fotografía: (Oscar Rodríguez/Oscar Rodríguez)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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