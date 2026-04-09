Informe legislativo sobre BCR SAFI: compra del PEP careció de análisis, tuvo sobreprecio y un posible daño de $40 millones a inversionistas

El Parque Empresarial del Pacífico (PEP) es un complejo de bodegas que está ubicado en Espíritu Santo en Esparza, Puntarenas, a 4,5 km de Puerto Caldera. Fotografía:

Un informe de mayoría aprobado por la Comisión Legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público concluyó que la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), por parte de BCR SAFI, careció de un análisis integral para justificar la adquisición, se hizo con un sobreprecio y generó un posible perjuicio patrimonial superior a los $40 millones a los inversionistas del fondo de inversión.

El documento fue aprobado por nueve legisladores: Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Dinorah Barquero (PLN), Kattia Cambronero (independiente), Vanesa Castro (PUSC), Manuel Morales (Progreso Social Democrático), Katherine Moreira (PLN), José Francisco Nicoláas (PLN) y Yonder Salas (Nueva República).

Asi quedó aprobado en la sesión de este jueves 9 de abril.

Según el documento, el avalúo técnico que sustentó la compra del PEP fue ampliamente cuestionado por diversos peritos independientes, quienes señalaron una significativa sobrevaloración del inmueble.

“La tasación incorporó como áreas construidas bodegas que se encontraban apenas al 50% de avance, así como terrenos sin acondicionar que fueron valorados como si estuviesen completamente urbanizados”, se detalla en el informe.

Adicionalmente, cuestionó las supuesta existencia de vinculos, conflictos de interés y trato privilegiado entre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica(BCR SAFI), el BCR y la sociedad vendedora vinculada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales.

El PEP fue adquirido en febrero de 2020, con un aparente sobreprecio, por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, por un monto de $70,8 millones.

El inmueble se ubica en Esparza, Puntarenas, y se convirtió en el centro de la polémica relacionada con BCR SAFI, en la que intervinieron la auditoría interna de la subsidiaria y la Sugeval. El caso también se investiga en el Ministerio Público.